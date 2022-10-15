Samsun'da şüpheli ölüm! Sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde 20 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, sahilde bulundu.

TABANCAYLA VURULDU

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde; sabah saatlerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.