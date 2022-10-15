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    • Yaşam
    • 15.10.2022 20:58
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    • 15.10.2022 20:58
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    Samsun'da şüpheli ölüm! Sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

    Samsun'un Atakum ilçesinde 20 yaşındaki İlklima Naz Akbörü, sahilde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın yanında tabanca bulundu. Akbörü'nün ölüm nedeninin intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, başlatılan soruşturma neticesinde belirlenecek.

    Şüpheli ölüm! Sahilde cansız bedeni bulundu

    Samsun'un Atakum ilçesinde 20 yaşındaki genç kızın cansız bedeni, sahilde bulundu.

    TABANCAYLA VURULDU
    Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde; sabah saatlerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen ekiplerce yapılan kontrolde ismi İlklima Naz Akbörü olduğu öğrenilen genç kızın, başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

    TOKAT'A GÖNDERİLDİ
    Genç kızın cansız bedeninin yanında tabanca da bulundu. Genç kızın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. İlklima Naz Akbörü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verileceği Tokat'a gönderildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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    Haberler Yaşam Samsun'da şüpheli ölüm! Sahilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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