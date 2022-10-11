Kadıköy'de 28 Şubat zihniyeti bir kez daha hortladı! Başörtülü kadın '700 Gram' isimli kafeden kovuldu: İstediğiniz yere şikayet edin

Başörtülü kadınlara yönelik bir kesimin ayrımcı ve çağ dışı tutumu devam ediyor. Son olarak İstanbul Kadıköy'de eşiyle birlikte '700 Gram' isimli kafeye giden Y.K, iddiaya göre masaya oturduktan kısa bir süre sonra başörtülü oldukları gerekçesiyle mekandan kaldırıldı.