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    • Yaşam
    • 11.10.2022 13:04
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    • 11.10.2022 13:11
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    Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak? Yay, Akrep, Terazi, Koç, Oğlak...

    Güneş tutulması hakkında araştırmalar hız kazandı. 2022 yılının önemli gök olaylarından olan güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu. Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve bunun sonucunda da Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi nedeniyle gözlemlenen doğa olayıdır. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün gerçekleşecek? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün gerçekleşecek?

    Özellikle astroloji severlerin merakla beklediği Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? Burçlara etkisinin de neler olacağı merak edilen bu doğa olayının Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek olması vatandaşları heyecanlandırdı ve ülkemizden izlenip izlenemeyeceğini merak ettirdi. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak? Yay, Akrep, Terazi, Koç, Oğlak...

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.



    Buna göre; Parçalı güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı Günü saat 13.00'da başlayacak ve tutulma ülkemizde kısmen gözlemlenebilecek.

        GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

        Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve bunun sonucunda da Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi nedeniyle gözlemlenen doğa olayıdır.



        Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.
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