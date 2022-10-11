Özellikle astroloji severlerin merakla beklediği Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? Burçlara etkisinin de neler olacağı merak edilen bu doğa olayının Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek olması vatandaşları heyecanlandırdı ve ülkemizden izlenip izlenemeyeceğini merak ettirdi. Peki, Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Burçlara etkisi ne olacak? Yay, Akrep, Terazi, Koç, Oğlak...
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.
Buna göre; Parçalı güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı Günü saat 13.00'da başlayacak ve tutulma ülkemizde kısmen gözlemlenebilecek.