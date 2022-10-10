Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.10.2022 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2022 13:30
    ABONE OL

    Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanı hakkında karar verildi! İşte aldığı ceza

    Son dakika haberleri... Alkol masasından paylaşım yaparak Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları ile ilgili davada karar çıktı. Mahkeme skandal paylaşımı yapan Onur T.’nin hakkında 'Halkın bir kesininin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı. Öte yandan İslam'a hakaret eden Onur T. kendisini söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını iddia ederek savundu.

    AJANSLAR
    İslam’a hakarete ödül gibi ceza!

    Alkol masasından paylaşım yaparak Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları ile ilgili davada karar çıktı.

    Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturmuş, paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer almıştı.

    1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
    Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki görürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Onur T.'nin hakkında 'Halkın bir kesininin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

    Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Onur T. katıldı.

    MİZAH SAVUNMASI
    Sanık Onur T, savunmasında sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını belirterek, paylaşımının kesinlikle İslam dinine, inanlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme ve küçük düşürme amacı taşımadığını ifade etti.

    3 AY CEZA VERİLDİ
    Basit yargılama usulüne göre görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

        Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

        "KADİR GECESİ, İSLAM DİNİ VE İSLAM DİNİNE İNANANLAR İÇİN DİNİ BİR DEĞER"
        Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin, İslam dini ve İslam'a inananlar için dini bir değer olduğu belirtilerek, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımın, İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu vurgulandı.

        Sanığın eyleminin, toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT’ten Sincar’da operasyon!
        Haberler Yaşam Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanı hakkında karar verildi! İşte aldığı ceza
            SON DAKİKA