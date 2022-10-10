Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanı hakkında karar verildi! İşte aldığı ceza

Alkol masasından paylaşım yaparak Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanları ile ilgili davada karar çıktı.
Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturmuş, paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer almıştı.
1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki görürken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Onur T.'nin hakkında 'Halkın bir kesininin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Onur T. katıldı.
MİZAH SAVUNMASI
Sanık Onur T, savunmasında sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını belirterek, paylaşımının kesinlikle İslam dinine, inanlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme ve küçük düşürme amacı taşımadığını ifade etti.
3 AY CEZA VERİLDİ
Basit yargılama usulüne göre görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.