Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanı hakkında karar verildi! İşte aldığı ceza

Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"KADİR GECESİ, İSLAM DİNİ VE İSLAM DİNİNE İNANANLAR İÇİN DİNİ BİR DEĞER"

Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin, İslam dini ve İslam'a inananlar için dini bir değer olduğu belirtilerek, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımın, İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu vurgulandı.