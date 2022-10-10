Uyuşturucu bağımlısı gencin anne ve babasının feryadı

YALVARIYORUZ

Son olarak da Manavgat'ta komşusunu bıçaklayıp evini yakmış. Biz çocuğumuzun eski günlere dönmesini, bu illetten kurtulmasını istiyoruz. Yetkililere yalvarıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi. Gerekirse her şeyimi oğlumu kurtarmak için harcarım.

BEN SÖYLEDİM

Anne Gülsün K., oğlunun kendilerini ve ailesini öldürmesinden korktuğunu belirtti.

Gülsün K., şunları söyledi:

Çarşamba ve perşembe günü yaşadıklarımızın ardından Cuma günü beni aradı ve karısını öldüreceğini söyledi. Ben de gelinimi aradım, hemen evi terk etmesini güvenli bir yere gitmesini söyledim. Gelinim benim uyarımla evden ayrıldı ve belki de kendisiyle birlikte çocuğunun canını kurtardı.

Oğlumun iddia ettiği gibi gelinimin onu terk edip gitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ben gelinimle her an görüşüyorum. Onların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılıyorum. Tek isteğim oğlumun bu illetten kurtulması. Kime yalvarmam gerekiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa ben yapmaya hazırım.

Baba Ramazan K., oğlunun da zaman zaman bu illetten kurtulmak istediğine dikkat çekerek "Bir gün bana gelip ağladı. Baba beni bu illetten kurtar diye. Ama bir süre sonra vazgeçiyor. Elimizden bir şey gelmiyor" dedi.