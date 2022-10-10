Uyuşturucu bağımlısı gencin anne ve babasının feryadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu bağımlısı şahsın babası, "Benim oğlum gitti, yerine tanıyamadığım birisi geldi. Özellikle son 3-4 aydır yapmadığı kalmadı. Yetkililerden oğlumuzun bu illetten kurtulması için yardım istiyoruz" dedi.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Aşağı Işıklar Mahallesi Mücevhir Sokak'ta, prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih K.'nin yabancı uyruklu eşi çocuğunu da alıp terk etti ve boşanma davası açtı.
Olayın ardından sık sık ikametine gelen Fatih K., çocuğunu sakladıkları iddiasıyla komşularını tehdit etmeye başladı. Dün tekrar mahalleye gelen Fatih K., evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek, yatmakta olan Habip K.'yi sırtından bıçakladı.
EVİNİ ATEŞE VERDİ
Daha sonra kendi evine giren şahıs, evini de ateşe verdi. Evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Fatih K. ve bıçakla yaraladığı Habip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARDIM İSTEDİLER
Fatih K.'nin anne-babası ise oğullarının uyuşturucu illetinden kurtulabilmesi için yetkilerden yardım istedi.
Fatih K.'nin annesi Gülsün ve babası Ramazan K., oğullarının 1.5-2 yıl öncesine kadar örnek bir evlat olduğunu, eşi ve çocuğuyla mutlu bir yaşantısı olduğunu, kendileriyle beraber pazarlarda çalıştığını dile getirdi.
KIRIP DÖKMEYE BAŞLADI
Ramazan K., oğlunun kendisine edindiği bir arkadaş çevresiyle alkolün ardından madde kullanmaya başladığını belirtti.
Ramazan K., şunları söyledi:
Benim oğlum gitti yerine tanıyamadığım birisi geldi. Özellikle son 3-4 aydır yapmadığı kalmadı. Sürekli kavga, tehditler yaşamaya başladık. Kırıp dökmeye başladı. Bizimle birlikte eşi ve çocuğuna da aynı şeyleri yapmaya başladı. Haftanın 2-3 günü pazarlara çıkacağımızda bizimle İncekum'daki evimizin 2. katındaki kendi evinde, 2-3 günü de Manavgat'ta eşinin yanında kalıyordu.