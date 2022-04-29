Pegasus'a tepki gösteren Payzın, "Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?" diye ekledi. Payzın'ın bu sözleri takipçilerinin tepkisine neden oldu.







NEVŞİN DE EKSİK KALMADI

Yaşanan bu olaylar Şirin Payzın gibi Nevşin Mengü'yü de rahatsız etti.