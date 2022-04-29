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    • 29.04.2022 11:22
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    • 29.04.2022 12:15
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    Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi yaptığı saygısızlığa Şirin Payzın ve Nevşin Mengü destek çıktı

    Müslümanların en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanı alkol içerek Kadir Gecesi'yle dalga geçen bir paylaşımda bulundu. Paylaşım toplumun her kesiminden büyük tepki çekerken Pegasus'a "gerekeni yapın" çağrısı yapıldı. Hakaret ve aşağılama olduğu gerekçesiyle büyük tepki çeken paylaşımı destekleyen Şirin Payzın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunun özel hayat ve özgürlük olduğunu savundu. Payzın, "Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?" diye sordu. Payzın'ın bu çıkışına takipçilerinden sert yanıt geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı Şirin Payzın'a "İslam ve Müslümanlara duyduğunuz kin, en temel insani değerleri dahi unutmanıza sebep olmuş." sözleriyle yanıt verdi. Tıpkı Şirin Payzın gibi Nevşin Mengü'den de iki yüzlü açıklama gecikmedi. ’Havra’ kelimesini kullandığı için Yahudilerin tepkisi sonrası özürler dileyen Mengü, İslam’a hakaret eden Pegasus çalışanlarına destek verdi.

    İslam’a saygısızlığa Şirin Payzın destek çıktı

    Kadir gecesinde alkollü masadan "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşım yapan bir grup Pegasus çalışanı büyük tepki çekmişti. İslam inancına göre kutsal kabul edilen bu özel gecede yapılan paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Pegasus'a yapılan saygısızlığın cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Pegasaus'tan beklenen açıklama geldi.

    Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pegasus şu açıklamayı yaptı:

    "27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

    Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

        Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

        ŞİRİN PAYZIN SKANDAL PAYLAŞIMA DESTEK ÇIKTI
        Pegasus'un açıklaması Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı oldukça rahatsız etti. Ramazan ayında Müslümanların kutsal kabul ettiği bir günde yapılan çirkin paylaşımı savunan Şirin Payzın, "Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını, inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır?" diye sordu.

        Pegasus'a tepki gösteren Payzın, "Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?" diye ekledi. Payzın'ın bu sözleri takipçilerinin tepkisine neden oldu.



        NEVŞİN DE EKSİK KALMADI
        Yaşanan bu olaylar Şirin Payzın gibi Nevşin Mengü'yü de rahatsız etti.
            İslam’a saygısızlığa Şirin Payzın destek çıktı
            Haberler Güncel Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi yaptığı saygısızlığa Şirin Payzın ve Nevşin Mengü destek çıktı
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