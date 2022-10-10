Yük treni, demir yoluna düşen kaya parçalarına çarptı

Gürcistan'dan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden tren, Topdağı mevkisinde yola düşen kaya parçalarına çarptı. Trende hasar oluşurken seferler durduruldu.

KAYA PARÇALARINA ÇARPTI

Sarıkamış ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle bu sabah Topdağı mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları, demir yoluna düştü. Gürcistan'dan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu kullanarak geldiği Kars'tan hareket eden yük treni, kaya parçalarına çarptı.