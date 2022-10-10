Adnan Oktar bir numaralı kediciğinden duruşmaya damga vuran sözler: Gücü kuvveti yerinde Adnan Oktar'a aşığım

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik hükmün istinaf tarafından usulden bozulmasının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına devam edildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın 14. duruşmasına, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Duruşmada, tutuksuz sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması sürdü.
Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Yasemin Kiriş, hayatı boyunca suç işlemediğini, kimseyle suç işlemek için bir araya gelmediğini belirterek, "Arkadaşlarımla suç örgütü değiliz. Bizim suç işleme amacımız olmadı ve işlemedik. Amaç ne olursa olsun bizi suç örgütü ilan etmek, örgüt ilan etmek için bir derin devlet yapılanması var. Emir talimat yok, hiyerarşi yok." dedi.
Bir diğer tutuksuz sanık Zeynep Şener de dosyanın hakkının beraat olduğunu savunarak, şöyle konuştu: "Holding oluşturmadık, karşılıksız kredi almadık, zorlamaya gerek yok. 40 yıldır edinilmiş samimi bir çaba var. Allah rızası var. Hayatımızın amacı Allah rızası. Hiçbir şey usulüne uygun yapılmadı ama en ufak bir delil bulunamadı. Biz güçleniyoruz, sevgimiz had safhada. Sevgimiz bir ise milyon oldu. Lütfen bu dosyanın hakkı beraattir. Eğer beraat etmeyeceksek, ben de tüm kardeşlerim ve Adnan Bey ile aynı cezanın kesilmesini istiyorum."