Adnan Oktar bir numaralı kediciğinden duruşmaya damga vuran sözler: Gücü kuvveti yerinde Adnan Oktar'a aşığım

Sanıklardan Tülay Hatice Kumaşçı ise savunmasında dosyada suç unsurlarının olmadığını öne sürdü.

Anayasada herkesin düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğunu aktaran Kumaşçı, "Benim Adnan Oktar'ı sevmem suç mu? Adnan Bey'in gücü kuvveti yerinde, ben Adnan Bey'e hayranım, aşığım. Sosyal medyadan gençler mesajlar atıyorlar, biz de sizin gibi olabilir miyiz diye. Hayatlarında ilk kez sevilebileceklerini Adnan Bey'den öğrendiler. Bizim modern olmamız, müziğin olması gençlerin kafasında önyargıyı yıktı. Ben Adnan Bey'in yanında muhteşem bir 30 yıl yaşadım, bu hayattan çok memnunum, kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Suç yoksa, ben mutluysam benim nasıl yaşadığımdan kime ne? Özgür yaşamak benim hakkım." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Hande Canlı da kendisine, arkadaşlarına ve Adnan Oktar'a iftira atıldığını iddia ederek, şunları söyledi: "Bizim örgüt üyeliğinden yargılanmamızı tek sebebi Adnan Oktar'dır, onun yanındayız diye yargılanıyoruz. Bizi ayırmak için bu kadar uğraşıyorlar. Eğitimliyiz, ayaklarımız yere basıyor. Biz neden Adnan Bey'in yanındayız. Bir insan düşünün tüm hayatını Allah'ı anlatmak için yaşıyor, insanlara sevgiyi anlatıyor, tüm bu faydalı faaliyetlerine rağmen hep suçlamalara maruz kalmış. Tüm bunlara rağmen hep tevazuyla karşılık vermiş, bir an doğru yoldan sapmamış. Ben bunların hepsine çok yakından şahidim. Son derece azimli, çalışkan bir insan. Çevresinde çok güzel kadın olduğundan dolayı haset ediliyor. Adnan Bey'in güzel ahlakını örnek alıyoruz. Buna özeniyoruz. Adnan Bey'in çalışmaları, üst akıl İngiliz derin devletinin çıkarlarıyla çatışıyor. Birtakım iftiralarla yargılanıyoruz. Hukukun tecelli edeceğini bekliyoruz."