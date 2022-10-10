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    • Yaşam
    • 10.10.2022 20:59
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    • 10.10.2022 21:05
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    Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç paramparça oldu: 2'si ağır 9 yaralı

    Son dakika haberine göre Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlardan biri parçalanarak adeta hurdaya dönerken, 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

    Tekirdağ’da korkunç kaza! Araç paramparça oldu

    Tekirdağ'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri ise paramparça oldu.



    Kaza, Saray ilçesi Kırklareli yolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Vize istikametine seyreden 59 TU 107 plakalı Broadway marka otomobil, Kavacık Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen 34 VSY 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada 34 VSY 13 plakalı otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar araçların içinde sıkışırken, can pazarının yaşandığı kazaya Saray ve çevre ilçelerden gelen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yaralılar uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.



        Öte yandan kazada Broadway marka araç paramparça oldu.

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