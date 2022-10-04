Adnan Oktar'dan mahkemede ilginç savunma: Çirkin kadınların lobisi

MÜTALAADAN

Duruşma savcısı tarafından 19 Eylül'de hazırlanan 445 sayfalık mütalaada elebaşı Oktar'ın 1994 yılında örgütün dışarıya açılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

İmkanı olanların iş kurması, iş kuramayanların ise iş bulmaları ve kazandıkları paraları örgüte "infak" adı altında getirmeleri talimatlarının iletildiği anlatılan mütalaada, yapılan harcamalara ilişkin örgüt liderinin sürekli bilgilendirildiği ve örgüt içinde tüm harcamaların son kararının örgüt lideri tarafından verildiği kaydedildi.

Silahlı terör örgütü FETÖ ile Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün oldukça benzer saiklerle hareket ederek insanların dini hassasiyetlerini manipüle ettikleri bilgisine yer verilen mütalaada, dönemin siyasi ve sosyal koşullarına göre söylem geliştirdikleri ve faaliyetlerini buna göre tanzim ettikleri vurgulandı.