Adnan Oktar davasında şaşkına çeviren olay! Mahkeme arasında saçlarını kokladı

ADNAN OKTAR'IN SAÇINI KOKLADI

Duruşmaya kısa bir ara verildi. Ara sırasında Adnan Oktar dışarı çıkarılırken, sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı. Jandarmanın uyarmasının ardından Büyükbayrak, 'Hocamın saç telleri çok güzel kokuyor' dedi. Ardından Adnan Oktar ve diğer sanıklar salon dışına çıkarıldı.

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da tutukluluklarına yönelik savunmalarını yapmaları için, duruşmaya yarın devam edileceğini belirtti. Duruşma yarın da sanıkların savunmalarıyla devam edecek.