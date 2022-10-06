İki hasta bakıcının yoğun bakımdaki hasta kadının yüzüne para saçması büyük tepkilere neden oldu

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede skandal görüntüler izleyenleri çılgına çevirdi. İki hasta bakıcı, yoğun bakımda yatan yaşlı kadına, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin seni ameliyat ediyorlar" diyerek korkutup, yüzüne para saçtı. O anlar hastanede görevli başka bir personel tarafından saniye saniye kaydedildi.