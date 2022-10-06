İki hasta bakıcının yoğun bakımdaki hasta kadının yüzüne para saçması büyük tepkilere neden oldu

Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede skandal görüntüler izleyenleri çılgına çevirdi. İki hasta bakıcı, yoğun bakımda yatan yaşlı kadına, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin seni ameliyat ediyorlar" diyerek korkutup, yüzüne para saçtı. O anlar hastanede görevli başka bir personel tarafından saniye saniye kaydedildi.
MÜFETTİŞLER HAREKETE GEÇTİ
Skandalın ortaya çıkmasından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sert tepki gösterdi. Koca, "Kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim. Hastanenin faaliyetlerini durdurduk. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" dedi. Hastanedeki bu olay, sosyal medyada da tepkilere neden oldu:
O ahlaksızları odaya kapatıp, kağıt banknotları kafalarında paralayacaksın.
Utanmazlara, ahlaksızlara öyle bir ceza verilmeli ki, ders olsun.
Hapiste yatarlarsa, belki biraz suçlarını anlarlar.
Bu insan müsveddeleri, belki daha önce ne skandallar yaptı.
İşten atılmaları yetmez, en ağır şekilde cezalandırılmalı