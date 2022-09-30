Kolları ve bacakları olmadan doğan Nakşin Özdemir, öğretmeninin desteğiyle tüm derslerini başarıyla geçiyor





5 MİLYON LİRA...

Kalemi kollarıyla tutan genç, en büyük hayalinin arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak olduğunu anlattı. Kol ve bacak protezi için başlatılan yardım kampanyasından bahseden Nakşin, "Futbolcu olmak istiyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum" ifadesini kullandı. İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, oğluna protez kol ve bacak yaptırmak için maddi imkanının olmadığını açıkladı. Türkiye'ye çağrı yaptı: Eğer protez takılırsa yürüyebilecek, okuluna gidebilecek. Ancak protezin maliyeti 5 milyon TL'yi geçiyor. Devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. İnşallah güzel sonuç çıkar.