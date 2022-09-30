Kolları ve bacakları olmadan doğan Nakşin Özdemir, öğretmeninin desteğiyle tüm derslerini başarıyla geçiyor

Yüreklere dokunan haberin adresi Van'dı. Ayfer-Mustafa Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Nakşin, dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmadan hayata gözlerini açtı. Engeli nedeniyle okula hiç gidemedi, evde eğitim almaya başladı. Özel eğitim öğretmeni Gülperi Eşin'in de desteğiyle tüm derslerini başarıyla geçti, takdir belgesi aldı. Bu yıl 7'nci sınıfa başlayan Nakşin, haftada 2 gün evine giden öğretmeni sayesinde derslerinden geri kalmadı.
5 MİLYON LİRA...
Kalemi kollarıyla tutan genç, en büyük hayalinin arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak olduğunu anlattı. Kol ve bacak protezi için başlatılan yardım kampanyasından bahseden Nakşin, "Futbolcu olmak istiyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum" ifadesini kullandı. İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, oğluna protez kol ve bacak yaptırmak için maddi imkanının olmadığını açıkladı. Türkiye'ye çağrı yaptı: Eğer protez takılırsa yürüyebilecek, okuluna gidebilecek. Ancak protezin maliyeti 5 milyon TL'yi geçiyor. Devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. İnşallah güzel sonuç çıkar.
AYNI HİKAYE AYNI MÜCADELE
Nakşin Özdemir'in hikayesi, akıllara Nick Vujicic'i (39) getirdi. Vujicic, kolları ve bacakları olmadan dünyaya geldi. Arkadaşlarından gördüğü baskıdan dolayı intihara teşebbüs etti! Okuduğu bir makale ise hayatını değişti. Üniversiteyi bitirdi, evlendi. İki parmağıyla yazdığı kitaplarla insanlara 'Hayatı sevin' dedi.