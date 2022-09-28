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    • Yaşam
    • 28.09.2022 18:08
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    • 28.09.2022 18:48
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    İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

    İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Gemiye müdahale devem ederken, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. İstanbul Boğazı'nda felakete neden olacak arıza ve kazalar her seferinde Kanal İstanbul projesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Muhalefetin hedefinde olan proje boğaz trafiğini rahatlatmakla kalmayacak aynı zamanda Türkiye ekonomisine de güçlü bir katkı sunacak.

    İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

    Tuzla'dan Rusya'ya seyir halinde olan 190 m boyunda ve boş vaziyetteki Panama bandralı VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde dümeni kitlendi. Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-8-9-10 Römorkörleri ve KEGM-3 botu yönlendirildi.

    Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

    İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

    İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi demir atmıştır. 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki gemiyi, kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmaları devam etmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

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