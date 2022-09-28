Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.09.2022 17:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2022 17:01
    ABONE OL

    Kocaeli'de kötü kokunun altından ölüm çıktı

    Kocaeli'de bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine, komşular ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler koku gelen dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evde yaşayan 52 yaşındaki Erdinç Başeğmez'in cansız bedeni bulundu.

    Kötü kokunun altından ölüm çıktı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki adamın cansız bedeni, komşularının kötü koku ihbarı üzerine bulundu. Olay, Kuzey Mahallesi Türkeli Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri, binanın 2. katında bulunan daireden kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dairenin kapısı açıp içeri girdi. İçeriye giren ekipler, Erdinç Başeğmez'i (52) yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Başeğmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi.



    2 çocuk babası Başeğmez'in 10 yıl önce eşinden boşandığı ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Erdinç Başeğmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aldatmak
    Haberler Yaşam Kocaeli'de kötü kokunun altından ölüm çıktı
        SON DAKİKA