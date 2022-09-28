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    • Yaşam
    • 28.09.2022 18:15
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    • 28.09.2022 18:15
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    Çelik tencere fabrikasında yangına müdahale

    Sultanbeyli'de Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki 4 katlı tencere fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    Çelik tencere fabrikası alevlere teslim oldu

    Sultanbeyli'de çelik tencere fabrikası alevlere teslim oldu. Havalandırma boşluğundan çıkan yangın çatıya sıçradı. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

    ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ
    Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde, çelik tencere fabrikasının havalandırma boşluğunda çıkan yangın çatıya sıçradı.

    Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bulunan çalışanları tahliye etti.
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