Çelik tencere fabrikasında yangına müdahale

Sultanbeyli'de çelik tencere fabrikası alevlere teslim oldu. Havalandırma boşluğundan çıkan yangın çatıya sıçradı. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde, çelik tencere fabrikasının havalandırma boşluğunda çıkan yangın çatıya sıçradı.