Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan öldü

Ortaköy'de bulunan gece kulübünün önünde içeriye alınmayan 1'i kadın 3 kişi bodyguardlar tarafından darp edilmişti. Ünlü mekanın geçen hafta silahlı saldırıya uğradığı belirlendi.
Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
ESKİ ÇALIŞAN ÖLDÜ
Olayda önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen Yasin Keskin ise saldırının başında kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesinin Esenler'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.
AYNI MEKANA İKİNCİ SALDIRI
Saldırının gerçekleştirildiği mekanın önceki gün ortaya çıkan dayak görüntüleriyle gündem olan gece kulübü olduğu ortaya çıktı. Bu saldırının da ilk olayla bağlantısı olup olmadığı tüm yönleriyle araştırılırken polis elde edilen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.