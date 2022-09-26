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    • Yaşam
    • 26.09.2022 10:52
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    • 26.09.2022 11:34
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    Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan öldü

    İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübünde içeri alınmayan 1'i kadın 3 kişi feci şekilde darp edilmişti. Aynı kulübüne geçtiğimiz hafta silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Saldırıda gece kulübünün eski çalışanı Yasin Keskin öldürüldü. Keskin'in mekana eski çalışma arkadaşlarını ziyaret için geldiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler her yerde aranıyor

    Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı

    Ortaköy'de bulunan gece kulübünün önünde içeriye alınmayan 1'i kadın 3 kişi bodyguardlar tarafından darp edilmişti. Ünlü mekanın geçen hafta silahlı saldırıya uğradığı belirlendi.

    Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

    SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
    Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

    ESKİ ÇALIŞAN ÖLDÜ
    Olayda önceden çalıştığı gece kulübünü ziyarete geldiği iddia edilen Yasin Keskin ise saldırının başında kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesinin Esenler'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

    AYNI MEKANA İKİNCİ SALDIRI
    Saldırının gerçekleştirildiği mekanın önceki gün ortaya çıkan dayak görüntüleriyle gündem olan gece kulübü olduğu ortaya çıktı. Bu saldırının da ilk olayla bağlantısı olup olmadığı tüm yönleriyle araştırılırken polis elde edilen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

        YAŞANANLAR KAMERADA
        Yapılan incelemelerde kapüşonlu ve kasklı iki şahıs sokağa girerek silahlarını çıkartıyor ve peş peşe ateş ediyor. Bir güvenlik görevlisi ise silahını çekerek saldırganlara ateşle karşılık veriyor. Saldırganların açtığı ateşle bina girişinde bekleyen adam isabet alıyor.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
        Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etti.

        Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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            Haberler Yaşam Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan öldü
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