Ünlü gece kulübüne silahlı saldırı: Eski çalışan öldü

Ortaköy'de bulunan gece kulübünün önünde içeriye alınmayan 1'i kadın 3 kişi bodyguardlar tarafından darp edilmişti. Ünlü mekanın geçen hafta silahlı saldırıya uğradığı belirlendi.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Beşiktaş Ortaköy'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde ünlü bir gece kulübünün olduğu sokağa gelen biri kasklı diğeri ise montlu ve kapüşonlu iki saldırgan, uzun şarjörlü tabancalarını çıkartarak ateş açmaya başladı. Saldırı olduğunu fark eden güvenlik görevlisi belindeki silahı çıkartarak saldırganlara karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.