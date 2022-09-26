Vav TV İzle
Haberler Yaşam 1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı

1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı

Şırnak'ta bir aşiret düğününde paralar havada uçuştu. 5 bin kişinin katıldığı düğün için 750 bin lira masraf yapıldı, gelin ve damada 1 milyon 150 bin lira değerinde altın ve para takıldı.

26.09.2022 12:31 - Son Güncelleme: 26.09.2022 12:31
1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki Aşiretine mensup Hasan Öter'in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman'ın kızı Viyan'ın görkemli düğününe 5 bin davetli katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı

2 gün 2 gece süren düğünde 750 bin lira masraf yapıldı, gelin ve damada toplam 1 milyon 150 bin Türk Lirası takı takıldı. Yurtiçinin yanı sıra yurt dışından birçok vatandaş düğüne katıldı.

1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı

Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan Aşireti mensuplarının yanı sıra binlerce davetli ay yıldızlı Türk bayrağı altında halaylar çekti. Kato Dağı eteklerinde olan köyde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber vatandaşlar düğünlerini gece geç saatlere kadar yapar oldu.

1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı

Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, genç çiftin düğüne katıldıklarını ve halaylar çektiklerini söyledi. Ülkü, "Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber inşallah vatandaşımızın mutlu gününde ve acı günlerinde yanlarında olacağız.

1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı

Güzel bir düğün çiftimize mutluluklar diliyorum'' dedi.

SON DAKİKA