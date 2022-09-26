1 milyon lira takıldı! 5 bin kişinin katıldığı aşiret düğünü için 750 bin lira masraf yapıldı
Şırnak'ta bir aşiret düğününde paralar havada uçuştu. 5 bin kişinin katıldığı düğün için 750 bin lira masraf yapıldı, gelin ve damada 1 milyon 150 bin lira değerinde altın ve para takıldı.
26.09.2022 12:31 - Son Güncelleme: 26.09.2022 12:31
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki Aşiretine mensup Hasan Öter'in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman'ın kızı Viyan'ın görkemli düğününe 5 bin davetli katıldı.