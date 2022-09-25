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    • Yaşam
    • 25.09.2022 13:26
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    • 25.09.2022 13:48
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    SON DAKİKA: Türkiye Beşiktaş Ortaköy'deki dayak olayını konuşuyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: Silahlı saldırı da düzenlendi 5 kişi tutuklandı

    Son dakika haberleri... Türkiye, Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü bir gece kulübünün önünde yaşanan saldırı olayını konuşuyor. Kapıdaki güvenlik görevlileri içinde bir kadının da bulunduğu gruba sopalarla saldırdı ve öldüresiye dövdü. Dayak olayının ardından mekana motosikletle gelen 4 kişi silahlı saldırı düzenledi. Güvenliklerin saldırıya karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı ve çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi...

    Ortaköy’deki dayak olayında yeni detaylar...

    Ortaköy'de 8 Eylül günü yaşanan olayda ünlü eğlence mekanına gelen Mesut B, Recep Ç. ve İnci Cennet E. özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

    Ortaköy'de mekan güvenliklerinden meydan dayağı VİDEO

    Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir kişi, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.

    Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    DAYAĞIN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI
    Darp olayın ardından aynı gece saat 02:50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.

        Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Beşiktaş Polisi hızla olay yerine gidip çalışmaya başladı.

        DAYAK YİYENİN KARDEŞİ VE AKRABALARI GELMİŞ
        Yaşanan çatışma da motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan yani silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. Hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

        Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.

            5 KİŞİ TUTUKLANDI
            Soruşturmanın ardından motosikletle saldırıyı düzenleyen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. Süleyman C. ve karşı gruptan silahı kullandığı tespit edilen Zeki İ. tutuklandı. Güvenlik görevlilerden Mesut G'ye ev hapsi verildi.

            POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDULAR
            Yaşanan ilk dayak olayı ile ilgili güvenlikçiler tarafından darp edilerek dayak yiyen Mesut E. İle İnci Cennet E., dün gece Beşiktaş İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından mağdur olarak ifadeleri alındı. Mesut E. Ve İnci Cennet E., 8 Eylül gecesi yaşadıkları dayak olayından dolayı güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

            Bunun üzerine Beşiktaş ilçe ekipleri, dayak olayında yer aldığı tespit edilen güvenlik görevlisi Ferhat A.'yı gözaltına aldı. Ferhat A. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilecek. İkinci yaşanan olayla ilgili de soruşturmaya devam ediliyor.

                Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan da olayla ilgili açıklama yaptı.

                Olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01:30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'de ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

                GÜVENLİKLERDEN SOPALI MEYDAN DAYAĞI! VİDEO İZLE

                Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

                Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.

                    Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

                    Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

                    Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlikler arasında kavga çıktı.

                        Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.

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                        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Türkiye Beşiktaş Ortaköy'deki dayak olayını konuşuyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: Silahlı saldırı da düzenlendi 5 kişi tutuklandı
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