SON DAKİKA: Türkiye Beşiktaş Ortaköy'deki dayak olayını konuşuyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: Silahlı saldırı da düzenlendi 5 kişi tutuklandı

Ortaköy'de 8 Eylül günü yaşanan olayda ünlü eğlence mekanına gelen Mesut B, Recep Ç. ve İnci Cennet E. özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.
Ortaköy'de mekan güvenliklerinden meydan dayağı VİDEO
Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir kişi, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.
Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
DAYAĞIN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI
Darp olayın ardından aynı gece saat 02:50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.