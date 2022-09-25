SON DAKİKA: Türkiye Beşiktaş Ortaköy'deki dayak olayını konuşuyor! Yeni detaylar ortaya çıktı: Silahlı saldırı da düzenlendi 5 kişi tutuklandı

Ortaköy'de 8 Eylül günü yaşanan olayda ünlü eğlence mekanına gelen Mesut B, Recep Ç. ve İnci Cennet E. özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı.

Ortaköy'de mekan güvenliklerinden meydan dayağı VİDEO

Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir kişi, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti.