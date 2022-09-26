Tarlaya uçarak 100 metre takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve 22 yaşındaki Tarık Durgut'un hayatını kaybettiğini belirlerken, 21 yaşındaki Muhammed Furkan B.'yi ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.