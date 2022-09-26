Tarlaya uçarak 100 metre takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, uçtuğu arazide 100 metre boyunca takla attıktan sonra ters durdu. Feci kazada 2 genç hayatını kaybederken, 1 genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
ZİKZAKLAR ÇİZDİ
Gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde, Pınarkent Mahallesi'nden kent merkezine gezmeye giden gençler, 20 AFL 693 plakalı otomobille yola çıktı. 23 yaşındaki Tarık Sayar idaresindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre süratle ilerlerken kontrolden çıktı.
Zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki araziye uçarak yaklaşık 100 metre takla atıp ters bir şekilde durdu.
SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve 22 yaşındaki Tarık Durgut'un hayatını kaybettiğini belirlerken, 21 yaşındaki Muhammed Furkan B.'yi ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.