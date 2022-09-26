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    • Yaşam
    • 26.09.2022 10:29
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    • 26.09.2022 10:29
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    Tarlaya uçarak 100 metre takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    Denizli'de süratle ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak araziye uçtu. 100 metre boyunca takla atan otomobil, ters durdu. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

    Gençlerin gece gezintisi faciayla noktalandı

    Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, uçtuğu arazide 100 metre boyunca takla attıktan sonra ters durdu. Feci kazada 2 genç hayatını kaybederken, 1 genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    ZİKZAKLAR ÇİZDİ
    Gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde, Pınarkent Mahallesi'nden kent merkezine gezmeye giden gençler, 20 AFL 693 plakalı otomobille yola çıktı. 23 yaşındaki Tarık Sayar idaresindeki otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre süratle ilerlerken kontrolden çıktı.

    Zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki araziye uçarak yaklaşık 100 metre takla atıp ters bir şekilde durdu.

    SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI ÖLDÜ
    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi.

    Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve 22 yaşındaki Tarık Durgut'un hayatını kaybettiğini belirlerken, 21 yaşındaki Muhammed Furkan B.'yi ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        FENALIK GEÇİRDİLER
        Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları fenalık geçirdi. Olay sonrası bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi. Alanda güvenlik önlemleri alan ekipler, aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Fenalık geçiren gençlerin yakınları ambulansa hastaneye kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
        Yapılan çalışmalar sonucu araçtan çıkartılan 2 gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobil parçaları ise toplanarak otoparka götürüldü.

        Kazada ağır yaralanan Muhammed Furkan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Haberler Yaşam Tarlaya uçarak 100 metre takla atan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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