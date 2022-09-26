Metro saldırganının rapor oyunu tutmadı: Ceza sorumluluğu tam

Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda geçen yıl Kasım ayında tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik elindeki bıçakla saldıran ve 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada dikkat çeken rapor ortaya çıktı.

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

"Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından yargılanan sanık için Adli Tıp Kurumu cezai sorumluluğunun tam olduğunu, akıl hastalığının bulunmadığını belirtti.