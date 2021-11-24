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    • Yaşam
    • 24.11.2021 21:50
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    • 25.11.2021 15:02
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    Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan suç makinesi çıktı!

    Son dakika haberleri... İstanbul'da metroda bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde yaşanan saldırı öncesinde 'maske' tartışması yaşandığı ortaya çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Şüpheli Emrah Yılmaz, İstanbul’da yakalandı. Emrah Yılmaz'ın 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğü belirterek, mağdurların korunması için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. Öte yandan annesiyle yolculuk ederken saldırıya uğrayan 26 yaşındaki kadın, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Metroda bıçaklı dehşet!

    Olay, önceki akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı istasyonunda beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

    ELİNDE BIÇAKLA KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ KÜFÜRLER YAĞDIRDI
    Elinde büyük bir bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler eşliğinde tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi.

    Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        ADIM ADIM İZLENDİ
        Sosyal medyada kısa sürede yayılan o video büyük infial yarattı. Binlerce kişi kişisel hesaplarından o şüpheliye ateş püskürde ve polise ihbarda bulundu. İhbarların ardından harekete geçen Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri gece bölgedeki tüm kameraları didik didik taradı. Şüpheli Şahsın Huzurevi metro durağından akşam saat 18:57 sıralarında bindiği tartışmanın Bostancı Metro durağında gerçekleştiği ve şüpheli şahsın Ünalan metro durağında inerek uzaklaştığı görüldü.

        KADIKÖY POLİSİ EVİNDE YAKALADI
        Kadıköy Asayiş Büro polisleri çevrede yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki şüphelinin 32 yaşındaki Emrah Yılmaz olduğunu belirledi. Emrah Yılmaz Maltepe Zümrütevler Mahallesi Can Sokak'ta bulunan adreste gözaltına alındı.

        KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI
        Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Yılmaz'ın A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler. Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

        23 SUÇ KAYDI VAR
        Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüpheli Emrah Yılmaz'ın 9 adet uyuşturucu kullanmaktan, 1 uyuşturucu ticaretinden, 6 adet tehdit ve hakaretten, 3 kasten yaralamadan, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan ve 1 adet mala zarar vermeden olmak üzere toplamda 23 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

        EMNİYETTEN AÇIKLAMA
        Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalada; "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir.

        Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

        Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

        BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada 24 Kasım akşamı metroda elinde bıçakla kadınlara saldıran, tehdit ve hakaretler eden şahsın metrodaki bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada görülmesinin üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        SORUŞTURMA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
        Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, aynı gün kimliği tespit edilen Emrah Yılmaz isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığını, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın yapılan aramalar sonucu ele geçirildiğini bildirdi. Başsavcılık, 'Konuyla ilgili maddi gerçeğin ortaya çıkması için tüm deliller süratle toplanmakta olup maruz kalan mağdurların korunmaları için gerekli tedbirler alınmaktadır' dedi.


        SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN KONUŞTU
        Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu.


        Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

        Kadıköy metrosunda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: ''Toplu ihmal eksikliği''

            SOSYAL MEDYADA İBB'YE TEPKİ
            Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde İBB'ye tepki göstermişti.

            Bir kullanıcı sosyal medya üzerinden yaptığı tepki paylaşımında, "Demek ki metro ya elini kolunu sallayan silah, bıçak, hatta bomba koyabilir, götürebilir.!! Geçenlerde biri de silahla adam yaralamışt. O zaman güvenlik neden var?" ifadeleriyle tepkisini göstermişti.

            İşte o tepkilerden bazıları:

            POLİSLER HAREKETE GEÇTİ
            Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye almıştı.

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