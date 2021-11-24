Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan suç makinesi çıktı!

ADIM ADIM İZLENDİ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o video büyük infial yarattı. Binlerce kişi kişisel hesaplarından o şüpheliye ateş püskürde ve polise ihbarda bulundu. İhbarların ardından harekete geçen Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri gece bölgedeki tüm kameraları didik didik taradı. Şüpheli Şahsın Huzurevi metro durağından akşam saat 18:57 sıralarında bindiği tartışmanın Bostancı Metro durağında gerçekleştiği ve şüpheli şahsın Ünalan metro durağında inerek uzaklaştığı görüldü.

KADIKÖY POLİSİ EVİNDE YAKALADI

Kadıköy Asayiş Büro polisleri çevrede yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki şüphelinin 32 yaşındaki Emrah Yılmaz olduğunu belirledi. Emrah Yılmaz Maltepe Zümrütevler Mahallesi Can Sokak'ta bulunan adreste gözaltına alındı.

KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Yılmaz'ın A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler. Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

23 SUÇ KAYDI VAR

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüpheli Emrah Yılmaz'ın 9 adet uyuşturucu kullanmaktan, 1 uyuşturucu ticaretinden, 6 adet tehdit ve hakaretten, 3 kasten yaralamadan, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan ve 1 adet mala zarar vermeden olmak üzere toplamda 23 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalada; "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir.