Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde

İstanbul'daki metro istasyonlarında güvenlik görevlisi sayısının az olması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan yolcu yoğunluğu nedeniyle x-ray cihazlarında sinyal veren her yolcuya el dedektörü ile üst araması yapılmaması güvenlik zafiyetine neden olabiliyor.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında, zanlı Emrah Y.'nin metroya herhangi bir güvenlik engeline takılmadan bıçakla bindiğinin ortaya çıkması "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirdi.
METRO İSTANBUL SUÇU ÜZERİNDEN ATTI
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy açıklamalarda bulundu. Soy, "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlar orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz" dedi.
ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: TOPLU TAŞIMALARDA EN YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTINA SAHİBİZ
Özgür Soy, henüz skandalın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen en yüksek güvenlik standartlarına sahip olduklarını savundu. Soy, "Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" diye konuştu.