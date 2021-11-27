Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.11.2021 11:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2021 11:14
    ABONE OL

    Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında zanlının bıçakla herhangi bir güvenlik engeline takılmadan metroya binebilmesi "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirdi. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, skandalı "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil" sözleriyle savundu, "Toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz." dedi.

    Metro İstanbul’dan şaka gibi açıklama

    İstanbul'daki metro istasyonlarında güvenlik görevlisi sayısının az olması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan yolcu yoğunluğu nedeniyle x-ray cihazlarında sinyal veren her yolcuya el dedektörü ile üst araması yapılmaması güvenlik zafiyetine neden olabiliyor.

    CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında, zanlı Emrah Y.'nin metroya herhangi bir güvenlik engeline takılmadan bıçakla bindiğinin ortaya çıkması "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirdi.



    METRO İSTANBUL SUÇU ÜZERİNDEN ATTI
    Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy açıklamalarda bulundu. Soy, "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlar orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz" dedi.

    ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: TOPLU TAŞIMALARDA EN YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTINA SAHİBİZ
    Özgür Soy, henüz skandalın üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen en yüksek güvenlik standartlarına sahip olduklarını savundu. Soy, "Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" diye konuştu.

        "HAVAALANI STANDARTLARIYLA KARIŞTIRIYORLAR"
        Özgür Soy "Metal dedektörü kontrolü caydırıcı bir kontroldür. Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlar orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz.

        Metal dedektörleri bir insanın üzerinde bomba varsa yüzde yüz tespit eder, silah varsa yüzde yüz tespit eder, insan üzerindeki küçük bir metal aleti bir kemerden ayıramayabilir. Avrupa ve Türkiye'deki toplu taşımalarda olmayan ekstra bir güvenlik var metrolarda. Bu ekstra güvenlik kontrolü havalimanı kontrolü gibi yüzde yüz sızdırmazlık sağlayan bir önlem gibi düşünülüyor" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Metro İstanbul’dan şaka gibi açıklama
        Haberler Güncel Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde
            SON DAKİKA