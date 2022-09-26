Adana'da kan donduran olay! Ormanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Eylül Yıldırım ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere İmamoğlu ilçesine götürüldü. Yıldırım'ın eski eşi ise olayla ilgili gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



