Cerrahi Tarikatı’nın yeni postnişini Ahmet Özhan oldu

Cerrahi Tarikatı'nın lideri Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti. 5 Eylül günü toprağa verilen İnançer'in cenaze törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Tarikatın son postnişinin vefatı sonrası, 'yeni lider kim olacak' sorusu da başlamıştı.

İnançer'in vefatı sonrasında çokça konuşulan durumun yanıtı, Mustafa Özel tarafından açıklığa kavuşturuldu.

YENİ LİDER AHMET ÖZHAN OLDU

Tarikatın yeni postnişinin 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğu aktarıldı.

MEŞKLERİ YÖNETTİ

İnançer'in vefatı öncesinde katılım gösteremediği günlerde de meşkleri Ahmet Özhan'ın yönettiği ifade ediliyor.

Özhan, İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanışmıştı.