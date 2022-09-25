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    • Yaşam
    • 25.09.2022 11:46
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    • 25.09.2022 11:46
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    Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini Ahmet Özhan oldu

    Geçtiğimiz günlerde vefat eden Cerrahi Tarikatı'nın son postnişini olarak da bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in ardından tarikatın yeni lideri Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan oldu.

    Cerrahi Tarikatı’nın yeni postnişini Ahmet Özhan oldu

    Cerrahi Tarikatı'nın lideri Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti. 5 Eylül günü toprağa verilen İnançer'in cenaze törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

    Tarikatın son postnişinin vefatı sonrası, 'yeni lider kim olacak' sorusu da başlamıştı.

    İnançer'in vefatı sonrasında çokça konuşulan durumun yanıtı, Mustafa Özel tarafından açıklığa kavuşturuldu.

    YENİ LİDER AHMET ÖZHAN OLDU
    Tarikatın yeni postnişinin 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan olduğu aktarıldı.

    MEŞKLERİ YÖNETTİ
    İnançer'in vefatı öncesinde katılım gösteremediği günlerde de meşkleri Ahmet Özhan'ın yönettiği ifade ediliyor.

    Özhan, İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanışmıştı.

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    Haberler Yaşam Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
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