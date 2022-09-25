Adana'da 22 yaşındaki genç arkadaşını uzun namlulu tüfekle vurdu: Beni dövdüğü için vurdum

Yapılan çalışmada Atli'nin bir süre önce içki içtiği arkadaşı Sinan Y. ile tartıştığı, çıkan kavgada da darbedildiği belirlendi. Atli'nin o günden bu yana Sinan Y.'ye husumet beslediği öne sürüldü. Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları belirlenen şüphelileri, operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan uzun namlulu tüfek de ele geçirildi.