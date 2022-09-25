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    • Yaşam
    • 25.09.2022 10:37
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    • 25.09.2022 10:40
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    Adana'da 22 yaşındaki genç arkadaşını uzun namlulu tüfekle vurdu: Beni dövdüğü için vurdum

    Adana'da Emir Atli (22), husumetli olduğu arkadaşı Sinan Y.'yi (26), oturduğu kıraathane uzun namlulu tüfekle kolundan vurarak yaraladı. Polisin operasyonuyla yakalanan ve ifadesinde "Beni dövdüğü için sıktım" diyen Atli ile saldırı için kıraathaneye birlikte gittiği belirlenen Kadir Turan (25) tutuklandı.

    DHA
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    Olay, 20 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan Sinan Y., arkadaşlarıyla buluşup, mahalledeki kıraathaneye gitti.


    Emir Atlı

    Arkadaşlarıyla oturduğu sırada otomobille gelen iki şüpheliden biri, Sinan Y.'ye uzun namlulu tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar duvardan sekip, Sinan Y. ile olayla ilgisi olmayan Mesut A.'nın (28) kollarına isabet etti. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı.


    Kadir Turan

    Kıraathanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Sinan Y. ile Mesut A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Emir Atli ile arkadaşı Kadir Turan olduklarını belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirenin, Emir Atli olduğu tespit edildi.

        Yapılan çalışmada Atli'nin bir süre önce içki içtiği arkadaşı Sinan Y. ile tartıştığı, çıkan kavgada da darbedildiği belirlendi. Atli'nin o günden bu yana Sinan Y.'ye husumet beslediği öne sürüldü. Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları belirlenen şüphelileri, operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan uzun namlulu tüfek de ele geçirildi.

        Emniyete götürülen şüpheli Atli, ifadesinde, "Beni dövdüğü için sıktım. Silahı da tanımadığım bir Suriyeli'den aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emir Atli ile Kadir Turan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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