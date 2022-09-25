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    • Yaşam
    • 25.09.2022 12:04
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    • 25.09.2022 12:11
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    İstanbul'da fahri başkonsoloslukta olaylı tahliye! Kapıyı açmadılar barikat kurdular

    İstanbul Pendik'te bulunan Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu olarak kullanılan daire icradan satıldı. Daireyi alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmasını istedi. Konsolosluk yetkililerinin daireyi boşaltmaması üzerine mahkeme kararıyla avukat ve polisler konsolosluğa gelerek, kapıyı kırıp daireyi boşalttı.

    Fahri başkonsoloslukta olaylı tahliye! Barikat kurdular

    Pendik'te bulunan Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu olarak kullanılan daireyi banka icrasından alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmasını istedi. Dairenin boşaltılmaması üzerine mahkeme kararıyla avukat ve polisler başkonsolosluğa geldi. Konsolosluk görevlisi, avukat ve polislerin içeriye girmesini önlemek için kapıya sandalyelerle barikat yaptı. Kapıyı çilingir yardımıyla kıran ekipler daha sonra fahri başkonsolosluğun bulunduğu daireyi boşalttı.



    Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi'ndeki Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu olarak kullanılan deniz manzaralı lüks daireyi banka icrasından alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmalarını istedi. Dairenin boşaltılmaması üzerine konu mahkemeye taşındı.

    Mahkeme sürecinde dairenin boşaltılması yönünde karar alınması üzerine avukat ve polisler, tahliye işlemi için Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'na geldi. Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu Genel Koordinatörü Şahin Şimşek, kendilerine tahliyeyle ilgili kararının ulaşmadığını öne sürerek, avukat ve polislerin içeriye girmesini önlemek için kapıyı sandalyelerle barikat yaptı. Kapıyı açamayan polisler, bunun üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapının kırılması üzerine içeriye giren avukat, icra ve polis ekipleri dairenin tahliye işlemini gerçekleştirdi.



        Tahliyenin hukuksuz bir şekilde yapıldığını savunan Şimşek, "Bir vatandaş, burayı avukatlarının vasıtasıyla satın almış. 3 milyonluk yeri şaibeli bir şekilde 800 bin liraya almış. Burayı aldıktan sonra tarafımıza hiçbir şekilde tebligat gönderilmedi. Bizim burada konsolos olduğumuzu bile bile, ne bir tebligat, ne bir resmi evrak gönderiyor. İcra yoluyla burayı satın alıyor. İcra Hukuk Mahkemesi'nden tahliye emrini çıkartıyor" dedi.

        Şimşek, "Şu anda konsolosluk olarak mağduruz. İstanbul'da yaşayan Sri Lanka vatandaşları var. Bunların evrakları var bizde. O evrakları binaya ait bir bölgeye attılar" ifadesini kullandı.

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