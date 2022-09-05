Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi omuzlarda taşındı
Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında vefat etti. İnançer'in cenazesi bugün İstanbul'daki Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. İnançer'in cenazesine Başkan Erdoğan da katıldı.
05.09.2022 17:26 - Son Güncelleme: 05.09.2022 17:35
Mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, Nureddin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere defnedilecek.