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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi omuzlarda taşındı

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında vefat etti. İnançer'in cenazesi bugün İstanbul'daki Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. İnançer'in cenazesine Başkan Erdoğan da katıldı.

05.09.2022 17:26 - Son Güncelleme: 05.09.2022 17:35
Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi omuzlarda taşındı

Mutasavvıf, yazar, müzisyen ve avukat Ömer Tuğrul İnançer, son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi omuzlarda taşındı

Dün vefat eden İnançer'in (76) naaşı, kurucusu olduğu Karagümrük'teki Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlar üstünde Fatih Camii'ne getirildi.

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi omuzlarda taşındı

Camii haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi önünde sanatçı Ahmet Özhan tarafından tekkenin postnişini İnançer için dua edildi.

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi omuzlarda taşındı

Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi.

Ömer Tuğrul İnançer son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesi omuzlarda taşındı

Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ömer Tuğrul İnançer'in naaşı, Nureddin Cerrahi Tekkesi'nde hazırlanan yere defnedilecek.

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