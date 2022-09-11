Ahmet Özhan 55 yıllık dostu Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı: Abim, rehberim ve arkadaşımdı

- O ilk anı hatırlıyor musunuz, Tuğrul Bey'le tanışmanız nasıl oldu? Dostluğunuz nasıl gelişti ve zaman içinde nerelere yol aldı?

- Tuğrul Bey'le tanışmamız 1967 senesinden başlar. Ben 17 yaşındayken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümüne intisap etmiştim. O dönemde eş zamanlı olarak Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmemin fevkalade faydalı olacağı kanaatindeydi büyüklerim. Netice itibarıyla Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne Recep Birgit'in vasıtasıyla gitmek üzere yola çıktım. Üsküdar'da Doğancılar yokuşundaki binaya cemiyet yeni taşınmıştı. Daha önceden Üsküdar Meydanı'nda ahşap bir binadaymışlar. Kapıyı çaldım, kapı açıldı, içeri girdim "Emin Ongan Hoca ile görüşmek istiyorum" dedim. Meğer o gün bana kapıyı açan sevgili arkadaşım, abim, rehberim ve mürşidim olacak olan Tuğrul Bey'miş. O hatırlıyordu... İşte böyle bir tanışma hikayemiz var. O günden sonra göçeceği son güne kadar hiç ayrılmadan ben hayatımı onunla birlikte yaşamış bir insanım. Bu dostluk şahsi arkadaşlıktan manevi alışverişlere kadar yürüdü. Kültürel alanda, manevi alanda, sosyal alanda birçok şeyi birlikte yapmak gibi bir şansım oldu. Yani hayatımın her döneminde, her kulvarında mutlaka onun varlığı benim referansım, güvencem, mihengim oldu diyebilirim.

- Tuğrul Bey'i bize önce müzik adamı kimliğiyle anlatır mısınız? Musikimize nasıl katkıları oldu?

- Tuğrul Bey'in Türk milletinin bütün sanat dallarına karşı fevkalade büyük bir iştiyakı ve bu iştiyaktan doğan mesaisi, yakınlığı, sevgisi vardı. Musikiye Bursalı olması itibarıyla Bursa Musiki Cemiyeti'yle daha ortaokul lise çağlarında başlamış, sonra kendisi hukuk fakültesine İstanbul'a gelince Bursa'daki abisi ve hocası olan Erdinç Çelikkol vasıtasıyla Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne intisap etmiş. Musikiye büyük muhabbeti, saygısı, didaktik bilgisi olan bir kişiydi. O davudi bas sesiyle de fevkalade güzel icraları vardı. Musikinin kadim musikimizin varlığını sürdürmesi ve gerçek değerini bulması adına elinden ne geldiyse yapmıştır. Fevkalade yüksek seviyede musikiyi savunabilecek donanıma sahipti. Kendisi büyük usuller ile kudüm sazına çalışmıştı. Yani bir Mevlevi ayini şerifini devr-i kebir, hafif, zincir gibi büyük usullerle beraber yürütebilecek bir beceriye sahipti. Çok önemlidir, günümüzde büyük usulleri bilen çok az insan vardır, onlardan birisi de kendisiydi. Bir kudüm sanatçısıydı.