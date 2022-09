Ahmet Özhan 55 yıllık dostu Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı: Abim, rehberim ve arkadaşımdı

SIRTIMI HEP ONA YASLAMIŞTIM

Ben hâlâ algılayabilmiş değilim, hâlâ o yerinde, her an bize "Çocuklar şöyle yapalım, böyle yapalım" diyecek gibilerinden bir beklenti içindeyim. Her anı birlikte yaşanmış bir 55 sene... Beraber devlet toplulukları kurduk, dünyayı dolaştık, sahnelerde hizmet ettik. Yeri geldi konuşmacı oldu, yeri geldi bendir çaldı ama her zaman yanımızda oldu. Her zaman desteğimiz, aydınlatıcımız, soracağımız ve dayanacağımız bir insan olarak güvencemiz oldu. Her zaman sırtımı ona dayamışım, şimdi arka tarafa dayanmaya korkuyorum, çünkü dayanacağım yer yok düşerim aksi takdirde. Allah onun maneviyatıyla yine yanımızda olduğunu ve her işimize destek olduğunu bize düşündürsün ve bir şekilde onsuz değil onunlaymış gibi bir hayat yaşamayı, hizmete devam etmeyi nasip etsin inşallah.

PERŞEMBE GECESİ SALA VERME ADETİ, ONUNLA GERİ GELDİ

Bugün perşembeyi cumaya bağlayan akşamlar sala okunuyor ise çok uzun yıllardan beri İstanbul'da unutulmuş olan bu adetin tekrar gündeme gelmesi onun uzun yıllar bu konunun üzerinde durması, bıkmadan tekraren insanlara söylemesi, ilgili yerlere iletmesi sayesinde oluşmuştur. Neticede 15 Temmuz'da işte o ezanlarla, o salalarla memleket kurtulmuştur. Yani öyle yerlere parmak basmıştır ki, bütün yurdumuzu, devletimizi ilgilendiren çok hassas ayrıntılara kadar sebep olmuştur onun işareti. Bir de, "Cuma namazının zuhru ahirine gerek var mıdır" sorusuna "Biz namaz kılmaya mı bahane arayacağız kılmamaya mı bahane arayacağız?" derdi.