İki kişiyi öldüren ikisi polis dört kişiyi yaralayan Güven Güler paketlendi

Başakşehir'de önceki gece 01.00 sıralarında Güven Güler, ilk olarak arkadaşı Ergül Maden'i (28) öldürdü. Sabah saat 06.00 sıralarında bu kez amcasının evine giden Güven Güler buraya sığınmak istedi ancak kapının açılmaması üzerine dubleks dairenin kapısından zorla içeri girerek yengesi Güllü Güler'i (61) silahla öldürdü.
VİYADÜKTE ENSELENDİ
Cani bu kez üst katta oturan amcasının kızının evine çıktı. Burada da kuzeni Sevim Güler'i (35) ve eniştesi Adem T.'yi (42) yaraladı. Silahlı saldırgan Güven Güler kaçarak izini kaybettirdi. Dün Fatih'te silahını ateşleyen katil zanlısı, polislerden O.K.'yi başından, Ö.K.'yi ise yanağından vurdu ve yine kayıplara karıştı. Ancak alarma geçen İstanbul polisi, Başakşehir yakınlarında bir viyadükte Güler'i yakalamayı başardı.