İki kişiyi öldüren ikisi polis dört kişiyi yaralayan Güven Güler paketlendi





VİYADÜKTE ENSELENDİ

Cani bu kez üst katta oturan amcasının kızının evine çıktı. Burada da kuzeni Sevim Güler'i (35) ve eniştesi Adem T.'yi (42) yaraladı. Silahlı saldırgan Güven Güler kaçarak izini kaybettirdi. Dün Fatih'te silahını ateşleyen katil zanlısı, polislerden O.K.'yi başından, Ö.K.'yi ise yanağından vurdu ve yine kayıplara karıştı. Ancak alarma geçen İstanbul polisi, Başakşehir yakınlarında bir viyadükte Güler'i yakalamayı başardı.



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