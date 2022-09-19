Ayrı yaşadığı eşini evine çağırıp darbetti parmağını kesmeye çalıştı tutuklandı

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Hür Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi.
L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı.
Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını feci şekilde darbetti. Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı.