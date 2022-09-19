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    • 19.09.2022 21:35
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    • 19.09.2022 21:56
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    Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheliden küstah savunma: Bunların hiç birini ben yapmadım

    Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan ilk yapılan sorgusunda her şeyi inkar ederek, "Bunların hiç birini ben yapmadım" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda güzergahlardaki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleyen, dronlarla arama yapan polis ekiplerinin viyadük altında saklanan şüpheliye ulaştığı öğrenildi. Polislere ateş açtığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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    Başakşehir ve Fatih'te meydana gelen öldürme ve yaralama olaylarının ardından alarma geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hepsinin şüpheliyi yakalamak için görevlendirildiği öğrenildi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Oto hırsızlık Bürosu, Hırsızlık Bürosu, Dolandırıcılık Bürosu, Ahlak ve Kumar Büro Gasp ve Cinayet Bürolarının koordineli bir şekilde yakalama çalışmalarına katıldığı bu amaçla büro amirleri dahil tüm personelin sahaya sürüldüğü belirtildi.

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    DRONLARLA ARAMA YAPILDI, 74 MERMİ BİR TABANCA İLE BİRLİKTE YAKALANDI
    Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu.

        İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ
        Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

        DİĞER ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.
        Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde sabaha kadar devam edilecek. Öte yandan, polisleri yaraladığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin de yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

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