Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheliden küstah savunma: Bunların hiç birini ben yapmadım

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.