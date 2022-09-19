Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheliden küstah savunma: Bunların hiç birini ben yapmadım

Başakşehir ve Fatih'te meydana gelen öldürme ve yaralama olaylarının ardından alarma geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hepsinin şüpheliyi yakalamak için görevlendirildiği öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Oto hırsızlık Bürosu, Hırsızlık Bürosu, Dolandırıcılık Bürosu, Ahlak ve Kumar Büro Gasp ve Cinayet Bürolarının koordineli bir şekilde yakalama çalışmalarına katıldığı bu amaçla büro amirleri dahil tüm personelin sahaya sürüldüğü belirtildi.
Fatih'de 2 polisi vuran saldırgan Asayiş Şube'ye getirildi | VİDEO
DRONLARLA ARAMA YAPILDI, 74 MERMİ BİR TABANCA İLE BİRLİKTE YAKALANDI
Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu.