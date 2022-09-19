Kocaeli’de korkunç son: Yaşlı adam zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Ulus Mahallesi, 2150 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki evlerinde yaşayan Bayram Köymen (67) ile zihinsel engelli olduğu iddia edilen oğlu K.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine K.K., babası Bayram Köymen'i bıçaklayarak yaraladı.