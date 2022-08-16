Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmek istenen 107 düzensiz göçmenin Türk askerince kurtarıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Edirne sınırında devriye timleri tarafından 12 Ağustos'ta aralarında bir erkek cesedinin de bulunduğu 108 düzensiz göçmene ulaşıldığı bildirildi.
Sınırda Yunan zulmü! MSB açıkladı: 108 düzensiz göçmen kurtarıldı bir kişi hayatını kaybetti
Yakalanan düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta ölen kişinin Yunan askerlerinin darbesi sonucu kafasını yere çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.