Sınırda Yunan zulmü! MSB açıkladı: 108 düzensiz göçmen kurtarıldı bir kişi hayatını kaybetti

MSB, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıklarını aktardıkları videoyu da paylaştı. Görüntülerdeki kişiler, dört gün boyunca aç ve susuz bırakıldıklarını, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu, sınır dışı edilmeye zorlandıkları esnada kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı.

Yakalandıkları günden itibaren hapishanede tutulduklarını söyleyen göçmenler, aynı durumda yüzlerce kişinin halen Yunan birliklerinin elinde yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.