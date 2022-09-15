İstanbul'da yangın! Çatı alevler içinde kaldı

Yangın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'da korkutan yangın! Çatı alev alev yandı VİDEO

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.