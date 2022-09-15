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    • Yaşam
    • 15.09.2022 16:03
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    • 15.09.2022 16:12
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    İstanbul'da yangın! Çatı alevler içinde kaldı

    İstanbul Bayrampaşa’da bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan çatı drone ile görüntülendi.

    İHA
    İstanbul’da korkutan yangın! Çatı alev alev yandı

    Yangın, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

    İstanbul'da korkutan yangın! Çatı alev alev yandı VİDEO

    Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa süre içerisinde tüm çatıyı sararak bitişiğindeki binanın çatısına sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri hemen binayı boşalttı.

    Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Binanın çatısında maddi hasar oluştu. Öte yandan alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.

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