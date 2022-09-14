İşte Yunanistan'ın insanlığı: Ölüme terk ettiği iki küçük kardeş can verdi

Yunanistan tarafından açık sulara terk edilen düzensiz göçmenlerden 66'sı kurtarılırken, 6'sının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan 2 küçük kardeşin görüntüleri vicdanları yaraladı.
Yunanistan'ın ölüme gönderdiği çocukların yürekleri sızlatan görüntüleri | Video
66 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek, tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.
TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLDİ
Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edildi.
2'Sİ BEBEK 3'Ü ÇOCUK ÖLDÜ
Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Can salı civarından 2'si bebek, 3'ü çocuk ve bir yetişkin olmak üzere 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alındı.