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    • Güncel
    • 14.09.2022 12:28
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    • 14.09.2022 12:50
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    İşte Yunanistan'ın insanlığı: Ölüme terk ettiği iki küçük kardeş can verdi

    Uluslararası hukuk ve insan haklarını çiğneyen Yunanistan, Avrupa'nın gözü önünde göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Dün Türkiye karasularına terk edilen 66 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden iki kardeşten, 9 aylık Asım ve 4 yaşındaki Abdulvahap'ın görüntülerini paylaştı. Görüntüler vicdanları sızlartırken, Yunanistan'ın katliamlarına bir yenisi eklendi.

    Yunanistan iki küçük kardeşi öldürdü

    Yunanistan tarafından açık sulara terk edilen düzensiz göçmenlerden 66'sı kurtarılırken, 6'sının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan 2 küçük kardeşin görüntüleri vicdanları yaraladı.

    Yunanistan'ın ölüme gönderdiği çocukların yürekleri sızlatan görüntüleri | Video

    66 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek, tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLDİ
    Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edildi.

    2'Sİ BEBEK 3'Ü ÇOCUK ÖLDÜ
    Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı. Can salı civarından 2'si bebek, 3'ü çocuk ve bir yetişkin olmak üzere 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alındı.

        LÜBNAN'DAN YOLA ÇIKTILAR
        Düzensiz göçmenler ile yapılan ayrıntılı mülakatta, göçmenlerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül 2022 tarihinde 15 metre boyunda ahşap bir tekne ile Tripoli/Lübnan'dan yola çıktıkları, 12 Eylül 2022 tarihinde Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik Botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 adet can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi edinildi.

        YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜLER
        Hayatını kaybeden iki kardeşten, 9 aylık Asım ve 4 yaşındaki Abdulvahap'ın görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel İşte Yunanistan'ın insanlığı: Ölüme terk ettiği iki küçük kardeş can verdi
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