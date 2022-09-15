Sosyal konut projesine vatandaşlardan başvuru patlaması! Bankalara akın ettiler saatlerce sıra beklediler... Mutluluk kuyruğu

Cumhuriyet tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi'ne ilk başvuru günü ilgi büyüktü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün 785 bin kişinin projeden yararlanmak için e-devlet ile Ziraat ve Halk Bankası'na başvurduğunu açıkladı. İstanbul'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Başkan Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak belirlenen kampanyaya başvuru için bankalara koştu.
Esenler'deki Halkbank şubesine giden vatandaşlardan Özlem Çıtak, "Kira vermektense 2-3 bin liralık taksitlerle ev sahibi olmak avantajlı. Dar gelirliler için özellikle ödemelerimiz daha rahat. Umutluyuz. Çok heyecanlıyım, olursa çok iyi olacak bizim için. Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir proje yapıp bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Murat Özatilla da kendisine Esenler'de ev çıkarsa çok sevineceğini ifade ederek 2+1 projesinin kendisi için uygun olduğunu kaydetti. 40 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Ayten Vergili, "Kendimi bildim bileli bodrum katta oturuyorum. 900 TL olan kirama bin TL zam yaptılar. 30-40 yıldır İstanbul'dayım. İnşallah ev sahibi olurum" dedi.