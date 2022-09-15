Sosyal konut projesine vatandaşlardan başvuru patlaması! Bankalara akın ettiler saatlerce sıra beklediler... Mutluluk kuyruğu





Esenler'deki Halkbank şubesine giden vatandaşlardan Özlem Çıtak, "Kira vermektense 2-3 bin liralık taksitlerle ev sahibi olmak avantajlı. Dar gelirliler için özellikle ödemelerimiz daha rahat. Umutluyuz. Çok heyecanlıyım, olursa çok iyi olacak bizim için. Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir proje yapıp bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.