Kapıkule yolunda 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle İstanbul'dan Ukrayna'ya plastik granül sevkiyatı yapan tırın yükü yola döküldü. Kapıkule Gar Gümrüğüne çimento götüren diğer tırın sürücüsü Ali Osman Çakır ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.