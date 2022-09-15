Gençler aile gelirine bakmaksızın başvurabilir! TOKİ sosyal konuta rekor talep: Ne zaman teslim edilecek? Taksit ve arsa ödemeleri...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular dün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, tarihi projenin 81 ilde, 609 ilçede yapılacağını söyledi. İlk kazmanın Ekim'de vurulacağını kaydetti. Evlerin 2 yıl içinde teslim edileceğini belirtti. Gençlere de seslenen Kurum, "18-30 yaş arası herkes, ailesinin gelirine bakmadan başvurabilir" dedi. Fiyatları da netleştirdi: İstanbul'da 2+1 ev 770 bin TL, Anadolu'da 608 bin TL...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular dün başladı.
Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. İlk gün 500 binden fazla vatandaşın başvurduğu konut, arsa ve iş yeri projelerinden oluşan kampanyanın ilk etabında 250 bin konut 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri üretilecek. İkinci etapla birlikte 2028 yılına kadar 2 milyon vatandaş için 500 bin konut yapılacak.
"İLK EVİM-İLK İŞYERİM"
Projenin detaylarını konuştuğumuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut ve iş yeri projelerinin ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İlk Evim" ve "İlk İş Yerim" olarak açıkladığını hatırlattı.
Bakan Kurum, "Evlerde maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaptık. 81 ilimiz ve 609 ilçemizde yapacağımız sosyal konut projelerimize İstanbul'da hane halkı geliri 18 bin liranın, diğer illerde de 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek" dedi.