Gençler aile gelirine bakmaksızın başvurabilir! TOKİ sosyal konuta rekor talep: Ne zaman teslim edilecek? Taksit ve arsa ödemeleri...

Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. İlk gün 500 binden fazla vatandaşın başvurduğu konut, arsa ve iş yeri projelerinden oluşan kampanyanın ilk etabında 250 bin konut 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri üretilecek. İkinci etapla birlikte 2028 yılına kadar 2 milyon vatandaş için 500 bin konut yapılacak.



