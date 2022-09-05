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    • Yaşam
    • 05.09.2022 15:20
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    • 05.09.2022 15:20
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    Selçuk Bayraktar TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı yaptı: Seneye İstanbul'da görüşürüz

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dolu dolu geçen TEKNOFEST KARADENİZ sonrası teşekkür paylaşımında bulundu. Bayraktar "Maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyenler, bu yolda bizimle beraber yürüyenler, gönüllülerimiz, göklerin fatihleri çelik kanatlar, çocuklarını heyecanla festivale getiren anneler, babalar, TEKNOFEST ailesi. Teşekkürler Samsun, teşekkürler Karadeniz, teşekkürler Türkiye." mesajını paylaştı.

    Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı

    TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festival alanından görüntülerin yer aldığı videoyla, TEKNOFEST KARADENİZ'e destek verenlere teşekkür etti.

    "İSTANBUL'DA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

    Bayraktar, sosyal medya hesabından, TEKNOFEST KARADENİZ'in sona ermesi nedeniyle hazırlanan videoyu, "Başladığı andan itibaren iklimi değiştiren, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi bizleri şarj eden bir TEKNOFEST'in daha sonuna geldik. TEKNOFEST KARADENİZ'de heyecanımıza ortak olan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Seneye İstanbul'da görüşmek üzere." notuyla paylaştı.

    ZİYARETÇİ VE YARIŞMACILARA TEŞEKKÜR

    Ziyaretçiler ve yarışmacıların görüntülerinin olduğu videoda ise şu ifadeler yer aldı:

    "TEKNOFEST'in 5. yılında Karadeniz'de Samsun'daydık. Yüz binlerce yarışmacı, yüzlerce paydaş ve gönüllü ile dünyanın en büyük teknoloji festivalini düzenlemenin haklı gururunu yaşadık. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek için geldiler. Gördüler, dokundular. Ufuk açmak, geleceği bugünden yakalamak için çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkürler, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönül veren gençler, teşekkürler ülkemiz için yüksek teknoloji üretenler, gençlere yol gösteren öğretmenler, maddi manevi desteklerini bizden esirgemeyenler, bu yolda bizimle beraber yürüyenler, gönüllülerimiz, göklerin fatihleri çelik kanatlar, çocuklarını heyecanla festivale getiren anneler, babalar, TEKNOFEST ailesi. Teşekkürler Samsun, teşekkürler Karadeniz, teşekkürler Türkiye."



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    Haberler Yaşam Selçuk Bayraktar TEKNOFEST KARADENİZ için teşekkür paylaşımı yaptı: Seneye İstanbul'da görüşürüz
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