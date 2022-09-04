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TEKNOFEST 2023'te hangi ilde yapılacak? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar duyurdu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'in kapanış konuşmasında, organizasyonun gelecek yıl İstanbul'da yapılacağını duyurdu. Bayraktar,"Türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışacak ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele, omuz omuz, sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim milli teknolojilerin büyümesi için omuz verirse, onlarla hep yan yana yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

04.09.2022 20:50 - Son Güncelleme: 04.09.2022 20:51
TEKNOFEST 2023’te hangi ilde yapılacak? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar duyurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ödül töreni gerçekleştirildi.

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TEKNOFEST 2023’te hangi ilde yapılacak? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar duyurdu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST mevsiminin milli teknoloji rüzgarlarının güçlü şekilde estiği, heyecan veren ve coşkulu bir mevsim olduğunu söyledi.

TEKNOFEST 2023’te hangi ilde yapılacak? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar duyurdu

TEKNOFEST fikrinin hem bugün hem de gelecek için umut veren bir iklim olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

TEKNOFEST 2023’te hangi ilde yapılacak? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar duyurdu

"YOLUMUZU KESECEK TAKOZLARLA EL ELE VEREREK MÜCADELE EDECEĞİZ"
"Değerli genç kardeşlerim. Sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınlarısınız. Sizler geleceğimizdeki umut dolu hikayelerin yazarlarısınız. Sizler, milli teknoloji hamlesi meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız.

TEKNOFEST 2023’te hangi ilde yapılacak? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar duyurdu

Biliyoruz kolay olmayacak. Türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışacak ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele, omuz omuz, sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim milli teknolojilerin büyümesi için omuz verirse, onlarla hep yan yana yürüyeceğiz."

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