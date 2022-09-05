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    • Yaşam
    • 05.09.2022 14:33
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    • 05.09.2022 15:55
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    Uyuşturucu fiyatında anlaşamadılar: Bıçakladıkları arkadaşlarını ölüme terk ettiler

    Esenyurt'ta uyuşturucu almaya giden arkadaşlar fiyat anlaşmazlığı nedeniyle birbirine girdi. Biri kadın 4 kişinin karıştığı kavgada kasığından yaralanan 42 yaşındaki Kamil Akyapı kasığından bıçaklanarak öldürüldü. Arkadaşlarını ölüme terk eden şüphelilerin kaçın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bıçakladığı arkadaşını ölüme terk etti

    Esenyurt'ta biri kadın 4 kişinin dahil olduğu kavgada Kamil Akyapı kasığından bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Kan donduran anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video

    UYUŞTURUCU ALMAYA GİDİYORLARDI
    Geçtiğimiz Pazar sabah saatlerinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu almaya giden bir grup arkadaş arasında fiyat konusunda anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışma sırasında arkadaşı tarafından kasığından bıçaklanan Kamil Akyapı(42) isimli şahıs, kanlar içinde yerde yatarken diğerleri olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
    Yaralanan Akyapı'yı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini ambulansla hastaneye kaldırdı. Kamil Akyapı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili yakalanan Veysi B., Büşra D., Ömer B ise Esenyurt Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

    KANLAR İÇİNDE YAŞAM MÜCADELESİ
    Akyapı'nın kanlar içinde yerde yaşam mücadelesi verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken şahısların olay yerinden kaçma görüntüleri çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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