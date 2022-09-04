TEKNOFEST'e vatandaş resmen akın etti! Başkan Erdoğan'ın imzaladığı Kızılelma ve Hürjet'e büyük ilgi!

Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yaşadığımız devirde ulusların bağımsızlığı için yüksek teknoloji geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu kuzey komşumuza bakarak da anlayabiliriz. Son 20 yılda vizyon değişikliği ile millileşme vizyonu ile savunma sanayinde Türkiye kendi sınıfında en iyisi diyeceğimiz İHA'ları yaptı. Burada önemli bir ivme yakaladı.

'TÜRK GENCİ VATANINI SAVUNMAK İÇİN EMEĞİYLE ÇALIŞACAK RUHA SAHİP'

Geometrik bir şekilde bu yarışmalara başvuru artışında şunu görüyoruz. Türk genci milletinin bağımsızlığı için ihtiyaç olan donanıma sahip, hem de vatanını savunmak için emeğiyle, alın teriyle çalışacak ruha sahip.