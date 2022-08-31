Gaziantep'teki feci kazada çok acı detay! Ölümünden saatler önce bakın ne yapmış

Gaziantep'te 11 gün önce meydana gelen, aralarında İHA muhabirlerinin de bulunduğu 16 kişinin yaşamını kaybettiği feci kazada ölen Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tuğba Uzdilli'nin olay öncesinde, kendisini görev yaptığı 112 istasyonuna getiren eşi ve çocukları ile helalleştiği ve son kez çocuklarına sarıldığı ortaya çıktı.
Gaziantep'te 20 Ağustos Cumartesi sabahı saat 10.00 sıralarında bir araç şarampole devrilmiş, araç içerisinde bulunan Yusuf Birdal hayatını kaybederken, oğlu Aziz Birdal ağır yaralı olarak araçta sıkışmıştı. Kazanın olduğu anlarda Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi ise kazayı görünce durup, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber ederek yardım istemişti. Olay yerine gelen ambulansta görevli ATT Tuğba Uzdilli, mesai arkadaşları Halil Özden, Abdullah Kütük, İHA ekibi, 3 itfaiye itfaiye eri ve bir sivil ile birlikte şarampole devrilen araçta sıkışan yaralı Aziz Birdal'ı kurtararak sedye ile yol kenarında bulunan ambulansa kadar taşımış, yaralının ambulansa konulacağı esnada devrilen bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu ikinci bir kaza meydana gelmişti.
Feci kazada ATT Tuğba Uzdilli (37) ve ekipte bulunan Halil Özden, Abdullah Kütük, İHA personeli Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, imalathaneye baklava almaya giderken yardım için duran Mehmet Özsoy ve ilk kazadan yaralı kurtulan Aziz Birdal'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı.
NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE ÇALIŞIRKEN CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Feci kaza haberinin ardından büyük acı yaşayanlardan biri olan ATT Tuğba Uzdilli'nin eşi Tuncay Uzdilli oldu. Kazayı telefonuna gelen mesaj ile öğrendiğini anlatan Tuncay Uzdilli, kazanın meydana geldiği bölgenin eşi Tuğba Uzdilli'nin sorumluluk alanında olduğunu bildiğini hemen eşini telefonla aramasına rağmen ulaşamadığını söyledi. Olay anında yaşadıklarını anlatan Tuncay Uzdilli, "Olayı son dakika haberlerden telefonuna gelen mesajla aldım. Gaziantep-Nizip otoban yolunda feci kaza çok sayıda ölü ve yaralı olduğu yazıyordu. Bu bölgeye rahmetli eşimin ve ekip arkadaşlarının baktığını biliyordum. Hemen eşimi aradım. Telefon çalıyordu ama açan olmadı. Yanındaki diğer ATT Ebru arkadaşımızı aradım oda açmadı telefonu. O sıra aracıma bindim, kaza yerine gitme kararı aldım. Aynı zamanda 112'yi arıyor, bilgi almaya çalışıyordum. Olay yerinin çok karışık olduğunu dile getiriyorlar, arayacaklarını söylüyordular. O sıra aklıma rahmetli eşimin yakın arkadaşı Özlem kardeşimiz geldi. Onu aradım, çalışıp çalışmadığını sordum. Sesi çok kötü geliyordu, boğazı düğümlenmiş gibiydi. 'Abi, Tuğba'yı Ersin Arslan Devlet Hastanesine getiriyorlar, oraya geç. Daha sonra yine bilgi vereceğim' dedi. Ama tekrar tekrar aradım, telefonlarımı açmadı. Eşimin telefonunu da, arkadaşlarını da tekrar tekrar aradım açan olmadı. Kötü bir şeyler olduğunu anladım. Yoldan geri döndüm, hastaneye geçtim. Arkadaşları hastaneye geliyor, 'Tuğba nerede, nasıl' diye soruyorum. Hepsi ağlıyor. 'Elinizi öpeyim, yalvarıyorum cevap verin' diyorum kimse bir şey diyemiyor, sadece ağlıyorlar. 10 dakika sonra bir ambulans geldi, arka kapıyı açtım ceset torbası vardı. Torbayı açtım, gül yüzlüm tebessüm eder haldeydi. Eşimin cansız bedenini görünce haykırdım orada. Ne yapacağımı, çocuklarıma ne cevap vereceğimi düşündüm, yıkıldım" dedi.