Gaziantep'teki feci kazada çok acı detay! Ölümünden saatler önce bakın ne yapmış





Gaziantep'te 20 Ağustos Cumartesi sabahı saat 10.00 sıralarında bir araç şarampole devrilmiş, araç içerisinde bulunan Yusuf Birdal hayatını kaybederken, oğlu Aziz Birdal ağır yaralı olarak araçta sıkışmıştı. Kazanın olduğu anlarda Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi ise kazayı görünce durup, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber ederek yardım istemişti. Olay yerine gelen ambulansta görevli ATT Tuğba Uzdilli, mesai arkadaşları Halil Özden, Abdullah Kütük, İHA ekibi, 3 itfaiye itfaiye eri ve bir sivil ile birlikte şarampole devrilen araçta sıkışan yaralı Aziz Birdal'ı kurtararak sedye ile yol kenarında bulunan ambulansa kadar taşımış, yaralının ambulansa konulacağı esnada devrilen bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu ikinci bir kaza meydana gelmişti.

Feci kazada ATT Tuğba Uzdilli (37) ve ekipte bulunan Halil Özden, Abdullah Kütük, İHA personeli Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver, itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, imalathaneye baklava almaya giderken yardım için duran Mehmet Özsoy ve ilk kazadan yaralı kurtulan Aziz Birdal'ın da aralarında bulunduğu toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralanmıştı.