Gaziantep'teki katliam gibi kazada 15 kişi hayatını kaybetti! Görgü tanığı yaşadığı dehşeti anlattı: Üzerime ceset yağdı! O iddialar yalanlandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde15 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görgü tanığı Tercüman Alaaddin Şırkat, kaza anında ve sonrasında yaşanan dehşeti İHA muhabirine anlattı. Yaşanan ikinci kazada üzerine cesetler yağdığını belirten Alaaddin Şırkat, "Yüksek sesle şehadeti getirdiğimi hatırlıyorum. İkinci bir ses oldu, çarpma sesi. O sesten sonra üzerime bir şeyler düştü. O kanala çöktüğümde, o anda sadece öleceğimi düşündüm." diye konuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep-Nizip otoyolunda cumartesi günü meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olan yolcu otobüsünün, yola dökülen yağ veya su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Alaaddin Şırkat (28), kaza gününün sabahında uluslararası yabancı bir televizyon kanalının yabancı uyruklu konuğu ile yapılacak röportajda tercümanlık yapma amacıyla, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver, Muhammet Abdulkadir Esen ve kameraman Bekir Özdemir ile birlikte Gaziantep'ten yola çıktıklarını söyledi.
İHA canlı yayın aracıyla Şanlıurfa'ya gittiklerini anlatan Tercüman Şırkat, araçta 4 kişi olduklarını ve yol kenarındaki insanların aracı durdurmak için yaptıkları el kol hareketleri üzerine yardım etmek amacıyla aracı emniyet şeridine park ettiklerini, kaza olduğunu öğrendikten sonra ise Umut Yakup Tanrıöver'in 112'yi arayarak yardım istediğini anlattı.
"KAZAZEDELERE YARDIM ETMEK İÇİN KOŞA KOŞA AŞAĞI İNDİK"
Bir aracın şarampole yuvarlandığını ve içerisinde insanların olduğunu öğrendikten hemen sonra ise kazazedelere yardım için aracın yanına koştuklarını kaydeden Şırkat, ilk kazanın hemen sonrasını şöyle anlattı:
"Yabancı uyruklu bir kişi ile röportaj yapmak amacıyla Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya yola çıktık. Araçta rahmetli Umut, Muhammet, Bekir ve ben vardık. İhlas Haber Ajansının canlı yayın aracıyla gidiyorduk. Sabah yaklaşık saat 10.30 sıralarında yolda sağa çekilmiş araçları gördük. Araçların çevresinde insanlar vardı. El kol hareketleri yapıyorlardı, yardım istiyordu. Biz de İHA ekibi olarak aracı sağa çektik, insanlara ne olduğunu sorduk. İnsanlar bir sivil aracının aşağı düştüğünü söylediler. Biz de onun üzerine kazazedelere yardım etmek için koşa koşa aşağı indik. Kazalı aracı gördük. Kazada 2 kişi vardı. Bir kişi ölmüş, diğeri de yaralıydı. Ben ve Umut karşılarında duruyorduk. Umut arkadaşım 112'yi aradı, bilgi verdi. Olay yerine yaklaşık 20 dakika sonra trafik polisi geldi, ilk müdahalesini yaptı. Birkaç dakika sonra ise ambulans ve itfaiye geldi. 2 sağlık ekibi gelmişti. Bir ekip yaralının yanına, bir ekip de ölenin yanına gitmişti."
"SESLERİ DUYAR DUYMAZ İKİNCİ BİR KAZA OLDUĞUNU ANLADIM"
Sağlık ekibiyle birlikte İHA muhabirleri Muhammet ve Umut ile kameraman Bekir'in, sağlıkçılarla birlikte yaralının yanına gittiğini, görünce kendisinin de onların yanına gidip, yardım ettiğini kaydeden tercümen Şırkat, saniyeler öncesinden kayıttan çıktığını anlatarak, "Muhammed arkadaşımız ile Bekir yaralının yanındaydılar, sağlıkçılarla birlikte. Ben de onların yanına indim. Yaralının durumu kötüydü. Yaralıyı ambulansa ulaştırdıklarında, daha bindirmeden kaydı durdurdum. Onların yanına gitmek için yüksek yerden aşağıya indim. Otoyola çıkacaktım. Benim indiğim yerde su kanalı var, onun üstünden geçerken bir sesler duydum. Sesleri duyar duymaz ikinci bir kaza olduğunu anladım" dedi.
ÜSTÜME CESETLER YAĞDI
Şırkat, yaşanan ikinci kaza anında ise üzerine ceset yağdığını belirterek, ''Kazanın olduğu tarafa baktım. Üstüme siyah bir şeyler geliyordu. Ne olduğu bilmiyorum. Direkt bir refleksle su kanalının içerisine çöktüm. Ve sol elimle başımı örttüm. Yüksek sesle şehadeti getirdiğimi hatırlıyorum. İkinci bir ses oldu, çarpma sesi. O sesten sonra üzerime bir şeyler düştü. O kanala çöktüğümde, o anda sadece öleceğimi düşündüm. O yüzden şehadet getirdim. Araçtan parçalar savruldu, durmasını bekledim. Yaklaşık 4-5 saniye bekledim, ortalık sakinleşti" şeklinde konuştu.