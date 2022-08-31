Eski eşinin iki arkadaşını yaraladı: Kendini eve kilitledi

Kadıköy'de bir erkek şahıs boşandığı eşinin evini bastı. Evde bulunan 2 erkek şahsı yaralayan şüpheli, daha sonra kendini eve kapattı. Eski eşin yaraladığı şahıslar, evden kaçarak uzaklaştı. Eski eş ise polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çalışmaları sonrası evden çıkartılarak gözaltına alındı.
KESİCİ ALETLE YARALADI
Kadıköy Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak'ta saat 11.00'da, İlhan Ö. isimli şahıs 6 ay önce boşandığı eşi Melike Ö.'nün evini bastı. Eski eşi Melike Ö. ve 2 erkek şahsı aynı evde gören şüpheli şahıs, evde bulduğu kesici aletle 2 kişiyi yaraladı.
KAÇARAK UZAKLAŞTILAR
Olay sonrası eski eş Melike Ö. ve yaralanan 2 kişi evden kaçarak uzaklaştı. Yaralıların kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.
KENDİNİ EVE KAPATTI
Eski eş İlhan Ö. ise kendini eve kapattı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonrası evden çıkardı.