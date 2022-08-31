Eski eşinin iki arkadaşını yaraladı: Kendini eve kilitledi

Kadıköy'de bir erkek şahıs boşandığı eşinin evini bastı. Evde bulunan 2 erkek şahsı yaralayan şüpheli, daha sonra kendini eve kapattı. Eski eşin yaraladığı şahıslar, evden kaçarak uzaklaştı. Eski eş ise polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çalışmaları sonrası evden çıkartılarak gözaltına alındı.

KESİCİ ALETLE YARALADI

Kadıköy Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak'ta saat 11.00'da, İlhan Ö. isimli şahıs 6 ay önce boşandığı eşi Melike Ö.'nün evini bastı. Eski eşi Melike Ö. ve 2 erkek şahsı aynı evde gören şüpheli şahıs, evde bulduğu kesici aletle 2 kişiyi yaraladı.