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    • Yaşam
    • 31.08.2022 15:34
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    • 31.08.2022 15:34
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    Eski eşinin iki arkadaşını yaraladı: Kendini eve kilitledi

    Kadıköy'de boşandığı eşinin evine giren İlhan Ö., kesici aletle 2 kişi yaraladı. Saldırının ardından kendini eve kilitleyen eski eş, polislerin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Boşandığı eşinin evini bastı: 2 kişiyi yaraladı

    Kadıköy'de bir erkek şahıs boşandığı eşinin evini bastı. Evde bulunan 2 erkek şahsı yaralayan şüpheli, daha sonra kendini eve kapattı. Eski eşin yaraladığı şahıslar, evden kaçarak uzaklaştı. Eski eş ise polis ekiplerinin 3 saat süren ikna çalışmaları sonrası evden çıkartılarak gözaltına alındı.

    KESİCİ ALETLE YARALADI
    Kadıköy Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak'ta saat 11.00'da, İlhan Ö. isimli şahıs 6 ay önce boşandığı eşi Melike Ö.'nün evini bastı. Eski eşi Melike Ö. ve 2 erkek şahsı aynı evde gören şüpheli şahıs, evde bulduğu kesici aletle 2 kişiyi yaraladı.

    KAÇARAK UZAKLAŞTILAR
    Olay sonrası eski eş Melike Ö. ve yaralanan 2 kişi evden kaçarak uzaklaştı. Yaralıların kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

    KENDİNİ EVE KAPATTI
    Eski eş İlhan Ö. ise kendini eve kapattı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonrası evden çıkardı.

        'SANIRIM JİLETLE KESMİŞ'
        Mahalle sakini Ahmet Kaya Pınar, "Eski eşi içerdeyken, şahıs tırmanarak eve çıkmış. Evde bulunan iki kişiye zarar vermiş. Sanırım jiletle kesmiş. Adam sonrasında kendini eve kapattı. Polisler şahsı çıkarmaya çalışıyor. Yaralı şahsın yüzünü gördüm. Kesiğe benzer yaralar vardı" dedi.

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