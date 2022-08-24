Mardin'deki tır kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Faciadan birkaç saniye önce...





Kaza, Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. 20 kişinin ölümüne 26 kişini ise yaralanmasına neden olan kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.