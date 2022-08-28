Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümünde avukatta flaş talep

İzmir'de, iş görüşmesine gittikten sonra eve dönmeyen, 1 gün sonra hastanede öldüğü anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ailesinin avukatı Vedat Alabay, 1,5 ay geçmesine rağmen bazı delillerin hala toplanmadığını belirterek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Delil toplama talebinde bulunan Alabay, Burak Kaya ile Cem A.'nın telefonlarına ait HTS kayıtlarına bakılmadığını söyledi. Bölgedeki güvenlik kameralarının da araştırılmadığını aktaran Alabay, Çiçek'e ait cep telefonunun da incelenmediğini belirtti.
Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümüyle ilgili ekipler, Burak Kaya'yı (27) gözaltına aldı. Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'gasp' suçundan tutuklandı.
SON GÖRÜNTÜSÜNDE ARACA BİNDİĞİ GÖRÜLDÜ
Olayla ilgili yapılan araştırmada Aslıhan Sinem Çiçek'in, son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan Cem A.'ya (27) ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, Aslıhan'ın arkadaşı Cem A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca Cem A., adliyeye sevk edildi. Savcı, Cem A.'yı 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmasını isteyerek mahkemeye sevk etti. İzmir 2'nci Sulh Ceza Hakimliği ise Cem A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmesi başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu.