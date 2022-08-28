Aslıhan Sinem Çiçek’in sır ölümünde avukatta flaş talep

'EN SON SİNEM'LE SAAT 19.00'DA BERABERDİM'

Cem A.'nın, hakimlikteki ifadesinde, "Sinem'le 2 senedir tanışıyoruz. Instagram'dan 2 hafta önce istek gönderdim. Konuşmaya başladık. Bana konum attı. Saat 16.00 gibi aldım. Önce benim iş yerime uğradık. Şarj aleti aldık. Biraz da vakit geçirdik. Sonra eve gittik. 1,5 saat bizde kaldı. Sonrasında gitmek istedi. Birkaç gün sonra haber vereceğini söyleyip, evden çıktı. Ben de akşam kuzenlerimle buluştuktan sonra eve geldim. En son Sinem'le saat 19.00'da beraberdim. Uyuşturucu kullanmadık. Evden ayrıldığı zaman işi olduğunu söylemişti. Evi de zaten yakındı. Evde bulunduğu sırada kendisiyle kavga falan da etmedik" dediği öğrenildi.

*Burak Kaya



Bu arada Çiçek ailesinin avukatı Vedat Alabay, 1,5 ay geçmesine rağmen bazı delillerin hala toplanmadığını belirterek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Delil toplama talebinde bulunan Alabay, Burak Kaya ile Cem A.'nın telefonlarına ait HTS kayıtlarına bakılmadığını söyledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de araştırılmadığını aktaran Alabay, Çiçek'e ait cep telefonunun da incelenmediğini belirtti.



'MERHEM OLACAK TEK BİR VERİ DOSYAYA GİRMEMİŞTİR'

'Öldürme' suçlamasıyla şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadığını kaydeden avukat Vedat Alabay, "Kadın haklarının savunucusu İzmir gibi bir kentin merkezinde, böyle bir olayın gerçekleşmesi vicdanları yaralamıştır. Dosyanın şu anki aşamasında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; gözaltına alınanlardan biri 'yağma', Cem A. adlı diğer zanlı ise 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla yer almıştır. Fakat hala kızımızın ölümü ya da öldürülmesiyle ilgili dosyaya en ufak bir veri girmemiştir. Şüpheli sıfatıyla alınan tek bir ifade olmamıştır. Bizim soruşturmayı yürütenlerden tek istediğimiz; kızımızın ölümüyle ilgili vasfın tam tespit edilmesidir. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılığı'na bazı taleplerde bulunduk. Soruşturma sürüyor. Ancak kızımızın ölümüyle ilgili tatmin edici, vicdanlardaki yaraya merhem olacak tek bir veri dosyaya girmemiştir. Bu nedenle kızımızın yürüdüğü güzargah boyunca kameraların incelenmesini ve HTS kayıtlarına bakılmasını talep ettik" dedi.