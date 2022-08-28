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    • Yaşam
    • 28.08.2022 11:14
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    • 28.08.2022 11:21
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    Başıboş köpek dehşeti: Yaşlı kadına saldırdılar

    Başıboş köpek dehşetine az daha bir yenisi ekleniyordu. Maltepe'de bir siteye dadanan 4 sokak köpeği, site sakini kadına aniden saldırdı. Kadının çantasını savurmasıyla köpekler hızla uzaklaştı. Benzer saldırıların gerçekleştiğini ve sokağa çıkamadıklarını belirten site sakinleri, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

    Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı

    Maltepe'de bir sitede başıboş gezen 4 sokak köpeği, site sakini kadına saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Yaşlı kadın köpek saldırısından güçlükle kurtuldu | Video

    BİR ANDA SALDIRDILAR
    Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan 600 dairelik bir sitede, grup halinde gezen sokak köpekleri kaldırımda yürüyen site sakini kadına saldırdı. Kadının kısa sürede savuşturduğu köpekler hızla kaçarak uzaklaştı.

    ÇÖZÜM BEKLİYORLAR
    Vatandaşlar ise özellikle akşam saatlerinde sokağa çıkamadıklarını ve başıboş köpeklerin gruplar halinde gezerek saldırdıklarını belirterek konuya ilişkin çözüm getirilmesini istedi. Kısa süre öncesinde de benzer olayların yaşandığı öğrenildi.

    Öte yandan köpeklerin, kaldırımda yürüyen kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    TEK BULDUKLARINDA SALDIRIYORLAR
    Konuya ilişkin konuşan site sakini Ahmet Temel, "Ben birkaç kez şahit oldum. Garip bir şekilde köpekler 7-8'erlik gruplar oluşturmuşlar. Özellikle gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar. Biz hayvanları seviyoruz ama bazıları zarar verebiliyor" dedi.

        GRUP OLARAK GEZİYORLAR
        Bir başka site sakini Mehmet Tafran ise, "Burada bir köpek sorunu var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde grup olarak geziyorlar. Bu durumdan gerçekten rahatsızız" diye konuştu.

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