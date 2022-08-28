Başıboş köpek dehşeti: Yaşlı kadına saldırdılar

Maltepe'de bir sitede başıboş gezen 4 sokak köpeği, site sakini kadına saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaşlı kadın köpek saldırısından güçlükle kurtuldu | Video
BİR ANDA SALDIRDILAR
Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan 600 dairelik bir sitede, grup halinde gezen sokak köpekleri kaldırımda yürüyen site sakini kadına saldırdı. Kadının kısa sürede savuşturduğu köpekler hızla kaçarak uzaklaştı.
ÇÖZÜM BEKLİYORLAR
Vatandaşlar ise özellikle akşam saatlerinde sokağa çıkamadıklarını ve başıboş köpeklerin gruplar halinde gezerek saldırdıklarını belirterek konuya ilişkin çözüm getirilmesini istedi. Kısa süre öncesinde de benzer olayların yaşandığı öğrenildi.
Öte yandan köpeklerin, kaldırımda yürüyen kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
TEK BULDUKLARINDA SALDIRIYORLAR
Konuya ilişkin konuşan site sakini Ahmet Temel, "Ben birkaç kez şahit oldum. Garip bir şekilde köpekler 7-8'erlik gruplar oluşturmuşlar. Özellikle gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar. Biz hayvanları seviyoruz ama bazıları zarar verebiliyor" dedi.