Başıboş köpek dehşeti: Yaşlı kadına saldırdılar

GRUP OLARAK GEZİYORLAR

Bir başka site sakini Mehmet Tafran ise, "Burada bir köpek sorunu var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde grup olarak geziyorlar. Bu durumdan gerçekten rahatsızız" diye konuştu.

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