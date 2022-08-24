İzmir'de iş görüşmesine için evden çıkan ve hayatını kaybeden 18 yaşındaki Sinem'in ölüm raporu ortaya çıktı! Sırtında ve baldırda morluk

Bayraklı'da annesinden ayrı olan babası ve babaannesiyle oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında, Bornova'daki iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbreklerinin iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in şüpheli ölümü ile ilgili ekipler, Burak Kaya'yı gözaltına aldı. Çiçek'in cep telefonu üzerinden çıkan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek (41), kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini belirtti. Ayrıca kızının olay yerinde bazı kişilerin isimlerinden bahsettiğini, bu kişilerin yakalanması gerektiğini söyledi. Çiçek, kızının ölümünden saatler önce birlikte vakit geçirdiği kız arkadaşlarının çelişkili ifadeler verdiğini de öne sürdü.
Bu arada Sinem'in Bornova'da iş görüşmesinden çıktıktan sonra kız arkadaşının evine gittiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çiçek'in, son görüntüsünde, beyaz renk hafif ticari araca bindiği görüldü.