İzmir'de iş görüşmesine için evden çıkan ve hayatını kaybeden 18 yaşındaki Sinem'in ölüm raporu ortaya çıktı! Sırtında ve baldırda morluk

'YOL ORTASINDA DANS ETTİĞİNİ GÖRDÜM'

İfadesi ortaya çıkan Burak Kaya, "Aslıhan Sinem Çiçek'i tanımam. Saat 21.30 sıralarında yakıt almak için motosikletle Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne gidiyordum. Daha sonra bir kadının çevre yolu ortasında dans ettiğini gördüm. Motosikleti insanlık namına durdurdum. Yanına gittim. 'Araç çarpmasın' diye yolun kenarına çektim.



Baba Serdar Çiçek

Bu kişi, halüsinasyonlar görüyordu. 'Cüneyt ve Ömer yine gelip, beni dövecek mi? Nerede kaldı bunlar?' diye kendi kendine konuşuyordu. Elinde açık bir yara vardı. Kendisini yol kenarına çekmeye çalışınca, bana tokat attı. Bu nedenle elindeki kan üzerime bulaştı. Bana saldıracağını düşündüğüm için kendisini yol kenarında bıraktım.